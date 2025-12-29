https://1prime.ru/20251229/rossija-866011118.html
В России средняя зарплата в октябре превысила 100 тысяч рублей
2025-12-29T01:18+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Средняя зарплата в октябре превышала 100 тысяч рублей в 28 отраслях российской экономики, а самая высокая была в сфере воздушного и космического транспорта, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Как ранее писало агентство, самые высокие трудовые доходы в середине осени были у сотрудников сфер воздушного и космического транспорта (215,4 тысячи рублей) и рыболовства (205,5 тысячи рублей).
Выше 180 тысяч рублей в октябре получали занятые в добыче металлических руд, нефти и газа, на производстве табачных изделий, в IT-отрасли, а также финансисты и страховщики. Более 150 тысяч рублей зарплаты были в сфере водного транспорта и сотрудников международных органов.
От 100 тысяч рублей зарплаты получали в 19 отраслях, в том числе на производстве нефтепродуктов, химических продуктов, лекарств, компьютеров, электроники, а также металлурги, строители, железнодорожники.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами. В октябре она составила в России 99,7 тысячи рублей.
