Посол рассказал о турпотоке из России на Филиппины

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших в Филиппины с января по ноябрь 2025 года, превысило прошлогодний показатель, в 2026 году ожидается дальнейший рост турпотока в республику в связи с открытием прямого авиасообщения между странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов. "По предварительным данным, количество российских туристов, посетивших в этом году Филиппины - страну с богатыми природными красотами и биоразнообразием - уже превысило уровень 2024 года. По данным минтуризма республики за январь-ноябрь, это число составило 27 460 человек", - сказал посол. По его словам, турпоток продолжит увеличиваться, чему будет способствовать открытие авиакомпанией "ИрАэро" прямых чартерных рейсов в конце октября из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай провинции Аклан. Как уточнил Павлов, другими популярными филиппинскими курортами являются провинция Себу с местами для отдыха и культурными достопримечательности, провинция Бохоль, где находятся Шоколадные холмы и проживает примат долгопят, а также остров Палаван, на территории которого протекает самая длинная подземная река - Пуэрто-Принсеса. Гражданам России, напомнил посол, виза на Филиппины не требуется для пребывания сроком до 30 дней. При этом граждане республики могут оформить электронные визы для въезда в Россию - срок пребывания в стране был увеличен в конце августа с 16 до 30 суток. "В январе-ноябре было оформлено более 2,5 тысячи таких виз, точнее, 2 552, что почти в два раза больше, чем в 2024 году - 1 474", - уточнил глава дипмиссии.

