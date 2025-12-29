https://1prime.ru/20251229/rosstandart-866017712.html

Росстандарт разрабатывал более 20 стандартов в сфере детского питания

Росстандарт разрабатывал более 20 стандартов в сфере детского питания - 29.12.2025, ПРАЙМ

Росстандарт разрабатывал более 20 стандартов в сфере детского питания

Росстандарт в текущем году разрабатывал более 20 стандартов в сфере детского питания, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Шалаев. | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T07:38+0300

2025-12-29T07:38+0300

2025-12-29T07:55+0300

бизнес

россия

экономика

белоруссия

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866017712.jpg?1766984144

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Росстандарт в текущем году разрабатывал более 20 стандартов в сфере детского питания, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Шалаев. "В уходящем 2025 году работа по стандартизации в целом детского питания и по обновлению стандартов детского питания стала одним из основных приоритетов работы Росстандарта. В течение года в работе было более 20 ГОСТов по этой тематике - это беспрецедентное для нас значение", - сказал Шалаев. Он добавил, что работа по стандартизации заинтересовала российских партнеров из Белоруссии. В результате этого появился российско-белорусский план разработки стандартов в сфере детского питания на период до 2028 года.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, белоруссия, росстандарт