Росстандарт разрабатывал более 20 стандартов в сфере детского питания

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Росстандарт в текущем году разрабатывал более 20 стандартов в сфере детского питания, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Шалаев. "В уходящем 2025 году работа по стандартизации в целом детского питания и по обновлению стандартов детского питания стала одним из основных приоритетов работы Росстандарта. В течение года в работе было более 20 ГОСТов по этой тематике - это беспрецедентное для нас значение", - сказал Шалаев. Он добавил, что работа по стандартизации заинтересовала российских партнеров из Белоруссии. В результате этого появился российско-белорусский план разработки стандартов в сфере детского питания на период до 2028 года.
