На бирже объяснили сезонный рост цен на топливо

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Сезонный рост потребления бензина и дизельного топлива, плановые и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) привели к сложностям с поставкой топлива по железной дороге и к соответствующему росту топливных цен в опте летом и осенью, при этом с октября начался сезонный же откат цен и теперь они находятся на весенних уровнях, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов. "Рынок нефтепродуктов имеет ярко выраженную сезонность. Каждое лето потребление топлива на АЗС существенно вырастает. Рост потребления дизельного топлива связан с промышленной активностью, с сельским хозяйством, а бензина - с тем, что люди в теплый сезон начинают больше ездить", - прокомментировал он вопрос о причинах скачка биржевых котировок летом и осенью. Также, добавил Карпов, летом проходят традиционные ремонты на НПЗ (зимой их нельзя делать по технологическим причинам) и снижается производство. "А в этом году еще было достаточное количество внеплановых ремонтов. Из-за этого затягивалось исполнение какого-то количества обязательств по доставке и отгрузке топлива по железной дороге. Какие-то ситуации быстро разрешались, какие-то повторялись. Эти факторы в совокупности дали дополнительную нагрузку на поставки топлива на внутренний рынок", - добавил он. При этом с октября на Петербургской бирже наблюдается корректировка цен на бензин. Сейчас они находятся на уровнях весны: по состоянию на 26 декабря марка Аи-92 стоит 52 653 рубля за тонну, Аи-95 - 58 107 рублей за тонну. Как объяснил топ-менеджер торговой площадки, снижение цен связано с сезонностью. "Октябрь-декабрь - это традиционные периоды, когда высокий спрос на топливо охлаждается. И для этих периодов почти каждый год характерна корректировка цен", - отметил собеседник агентства. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года. Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.

