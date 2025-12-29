https://1prime.ru/20251229/rynok-866051220.html

Российский рынок акций закрылся снижением в понедельник

29.12.2025

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,47%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,47%, до 2 742,03 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1%, до 1 138,93 пункта, долларовый РТС - на 0,15%, до 1 115,35 пункта.

