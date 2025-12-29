https://1prime.ru/20251229/rynok-866051220.html
Российский рынок акций закрылся снижением в понедельник
Российский рынок акций закрылся снижением в понедельник - 29.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся снижением в понедельник
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,47%, следует из данных Московской биржи. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T18:55+0300
2025-12-29T18:55+0300
2025-12-29T18:55+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,47%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,47%, до 2 742,03 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1%, до 1 138,93 пункта, долларовый РТС - на 0,15%, до 1 115,35 пункта.
https://1prime.ru/20251229/ssha-866049467.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций закрылся снижением в понедельник
Российский рынок акций закрылся снижением на 0,47% в понедельник