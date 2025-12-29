Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД направят на поддержание основных фондов 531,4 миллиарда рублей - 29.12.2025
РЖД направят на поддержание основных фондов 531,4 миллиарда рублей
РЖД направят на поддержание основных фондов 531,4 миллиарда рублей - 29.12.2025, ПРАЙМ
РЖД направят на поддержание основных фондов 531,4 миллиарда рублей
РЖД в 2026 году направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок 531,4 миллиарда рублей, сообщила компания. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T17:31+0300
2025-12-29T17:31+0300
бизнес
ржд
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок 531,4 миллиарда рублей, сообщила компания. Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. "...из которых на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок предусмотрено 531,4 млрд рублей, в том числе 288 млрд рублей – на проведение капитальных ремонтов инфраструктуры и подвижного состава", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
2025
бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
17:31 29.12.2025
 
РЖД направят на поддержание основных фондов 531,4 миллиарда рублей

РЖД в 2026 году направят на поддержание основных фондов 531,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок 531,4 миллиарда рублей, сообщила компания.
Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей.
"...из которых на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок предусмотрено 531,4 млрд рублей, в том числе 288 млрд рублей – на проведение капитальных ремонтов инфраструктуры и подвижного состава", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
