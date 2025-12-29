Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД в 2026 году направят 161,7 млрд руб на приобретение подвижного состава
2025-12-29T17:35+0300
бизнес
россия
ржд
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году направят на приобретение подвижного состава 161,7 миллиарда рублей, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов, сообщила компания. Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. "На приобретение подвижного состава будет выделено 161,7 млрд рублей, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов", - говорится в сообщении РЖД.
бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
17:35 29.12.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны в одном из цехов в Нижнем Тагиле
Железнодорожные вагоны в одном из цехов в Нижнем Тагиле. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году направят на приобретение подвижного состава 161,7 миллиарда рублей, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов, сообщила компания.
Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей.
"На приобретение подвижного состава будет выделено 161,7 млрд рублей, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов", - говорится в сообщении РЖД.
Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2026 год
