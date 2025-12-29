https://1prime.ru/20251229/rzhd-866047192.html
РЖД в 2026 году направят 161,7 млрд руб на приобретение подвижного состава
2025-12-29T17:35+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году направят на приобретение подвижного состава 161,7 миллиарда рублей, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов, сообщила компания. Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. "На приобретение подвижного состава будет выделено 161,7 млрд рублей, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов", - говорится в сообщении РЖД.
