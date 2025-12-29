https://1prime.ru/20251229/rzhd-866047901.html

РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели 120 млрд руб на ВСМ

РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели 120 млрд руб на ВСМ - 29.12.2025, ПРАЙМ

РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели 120 млрд руб на ВСМ

РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург 120 миллиардов рублей плюс 62,2... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T17:50+0300

2025-12-29T17:50+0300

2025-12-29T17:50+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fb3caa4d9fa1bc0332bd3d92f03db4b.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург 120 миллиардов рублей плюс 62,2 миллиарда рублей на развитие магистральной инфраструктуры, сообщила компания. Совет директоров РЖД утвердил в понедельник инвестиционную программу на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. "На реализацию проекта высокоскоростной магистрали предусмотрено 120 млрд рублей, а также 62,2 млрд рублей – на проекты по развитию магистральной инфраструктуры", - говорится в сообщении РЖД. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России.

https://1prime.ru/20251219/putin--865723722.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд