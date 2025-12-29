Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели 120 млрд руб на ВСМ - 29.12.2025
РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели 120 млрд руб на ВСМ
2025-12-29T17:50+0300
2025-12-29T17:50+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
ржд
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург 120 миллиардов рублей плюс 62,2 миллиарда рублей на развитие магистральной инфраструктуры, сообщила компания. Совет директоров РЖД утвердил в понедельник инвестиционную программу на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. "На реализацию проекта высокоскоростной магистрали предусмотрено 120 млрд рублей, а также 62,2 млрд рублей – на проекты по развитию магистральной инфраструктуры", - говорится в сообщении РЖД. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России.
москва
санкт-петербург
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
17:50 29.12.2025
 
РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели 120 млрд руб на ВСМ

РЖД в инвестпрограмме на 2026 год выделили 120 миллиардов рублей на ВСМ Москва — Петербург

Модель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург 120 миллиардов рублей плюс 62,2 миллиарда рублей на развитие магистральной инфраструктуры, сообщила компания.
Совет директоров РЖД утвердил в понедельник инвестиционную программу на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей.
"На реализацию проекта высокоскоростной магистрали предусмотрено 120 млрд рублей, а также 62,2 млрд рублей – на проекты по развитию магистральной инфраструктуры", - говорится в сообщении РЖД.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России.
