https://1prime.ru/20251229/sberezheniya-865951255.html

Россиянам назвали альтернативу вкладам для долгосрочных накоплений

Россиянам назвали альтернативу вкладам для долгосрочных накоплений - 29.12.2025, ПРАЙМ

Россиянам назвали альтернативу вкладам для долгосрочных накоплений

Программа долгосрочных сбережений – достойная альтернатива вкладам для накопления средств на длинном горизонте, в том числе, на собственную пенсию, рассказал... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T02:02+0300

2025-12-29T02:02+0300

2025-12-29T02:02+0300

пенсии

финансы

нпф

асв

программа долгосрочных сбережений

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846582862_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_171d8e6a48aadb20fdf0a4f0cc7b4003.jpg

МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений – достойная альтернатива вкладам для накопления средств на длинном горизонте, в том числе, на собственную пенсию, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков."Заложенные в нее стимулы, такие как софинансирование и налоговые льготы, позволяют гражданам получать хорошие показатели доходности на длинном горизонте", - уверен эксперт.Одно только софинансирование способно приносить от 25% до 100% годовых от взносов в течение 10 лет, а налоговые вычеты дают еще от 13% до 22% ежегодно на протяжение всего срока участия."Прибавим к этому инвестдоход, который зарабатывают для участников операторы программы – НПФ, и получим дополнительную защиту от инфляции, позволяющую не беспокоиться об обесценивании денег", - добавил Беляков.В совокупности участие в ПДС вполне может обеспечить доходность выше, чем у банковских депозитов. И это при максимальном уровне гарантий: все средства на счетах участников защищены государством в АСВ на сумму до 2,8 миллиона рублей. Фонды также несут обязательства безубыточности: они за свой счет возместят клиентам возможные потери, если ситуация на финансовом рынке окажется неблагоприятной для инвестиционной деятельности.Существуют и другие привлекательные формы долгосрочных накоплений, предлагаемые НПФ. В частности, корпоративные пенсионные программы (КПП), когда крупная организация берет на себя инициативу и содействует процессу накопления сотрудников, пополняя их счета либо самостоятельно, либо путем софинансирования взносов. Это отличный способ ускорить создание надежной финансовой подушки на будущее.В этом году появился особый формат – корпоративная версия ПДС, при которой предприятия получают налоговые послабления, софинансируя взносы сотрудников. Последние, соответственно, оказываются в выигрыше дважды: они получают помощь и от работодателя, и от государства.Кроме того, для частных лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых предусмотрена возможность заключения индивидуального пенсионного плана (ИПП). В рамках ИПП гражданин может самостоятельно определить порядок взносов и объем накоплений, выбрав оптимальное сочетание условий, соответствующих персональным обстоятельствам и возможностям.

https://1prime.ru/20251225/pensiya-865870090.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, финансы, нпф, асв, программа долгосрочных сбережений