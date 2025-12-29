https://1prime.ru/20251229/serbiya-866033637.html

Россия продолжит поставлять газ в Сербию, заявил посол

Россия продолжит поставлять газ в Сербию, заявил посол - 29.12.2025, ПРАЙМ

Россия продолжит поставлять газ в Сербию, заявил посол

Россия продолжит поставлять газ в Сербию на самых благоприятных условиях, нервозность в связи с продлением договора о газоснабжении непонятна, заявил в интервью | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T13:06+0300

2025-12-29T13:06+0300

2025-12-29T13:06+0300

газ

россия

сербия

рф

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859881176_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_0145df3511c3798fac97f5a444f7d81c.jpg

БЕЛГРАД, 29 дек – ПРАЙМ. Россия продолжит поставлять газ в Сербию на самых благоприятных условиях, нервозность в связи с продлением договора о газоснабжении непонятна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Почему была нервозность, я не очень понимаю, поскольку снабжение газом, а это главное, шло совершенно нормально, размеренно, в тех объемах, которые соответствуют контрактам, соглашениям, поставки шли ритмично, совершенно безукоризненно. Об этом мало говорилось, а больше какая-то нервозность проявлялась и говорилось о том, что нет желания у российской стороны, у "Газпрома" переходить на долгосрочный контракт и это, мол, затягивается", - отметил глава российского диппредставительства. Он подчеркнул, что договор о газоснабжении Сербии был в итоге заключен, его условия "наиболее благоприятные на фоне обычных стандартных условий рынка и текущей конъюнктуры".

https://1prime.ru/20251225/miller-865924253.html

сербия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, сербия, рф, газпром