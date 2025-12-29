Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
29.12.2025
Россия продолжит поставлять газ в Сербию, заявил посол
2025-12-29T13:06+0300
БЕЛГРАД, 29 дек – ПРАЙМ. Россия продолжит поставлять газ в Сербию на самых благоприятных условиях, нервозность в связи с продлением договора о газоснабжении непонятна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Почему была нервозность, я не очень понимаю, поскольку снабжение газом, а это главное, шло совершенно нормально, размеренно, в тех объемах, которые соответствуют контрактам, соглашениям, поставки шли ритмично, совершенно безукоризненно. Об этом мало говорилось, а больше какая-то нервозность проявлялась и говорилось о том, что нет желания у российской стороны, у "Газпрома" переходить на долгосрочный контракт и это, мол, затягивается", - отметил глава российского диппредставительства. Он подчеркнул, что договор о газоснабжении Сербии был в итоге заключен, его условия "наиболее благоприятные на фоне обычных стандартных условий рынка и текущей конъюнктуры".
13:06 29.12.2025
 
Россия продолжит поставлять газ в Сербию, заявил посол

Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 дек – ПРАЙМ. Россия продолжит поставлять газ в Сербию на самых благоприятных условиях, нервозность в связи с продлением договора о газоснабжении непонятна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Почему была нервозность, я не очень понимаю, поскольку снабжение газом, а это главное, шло совершенно нормально, размеренно, в тех объемах, которые соответствуют контрактам, соглашениям, поставки шли ритмично, совершенно безукоризненно. Об этом мало говорилось, а больше какая-то нервозность проявлялась и говорилось о том, что нет желания у российской стороны, у "Газпрома" переходить на долгосрочный контракт и это, мол, затягивается", - отметил глава российского диппредставительства.
Он подчеркнул, что договор о газоснабжении Сербии был в итоге заключен, его условия "наиболее благоприятные на фоне обычных стандартных условий рынка и текущей конъюнктуры".
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Миллер рассказал о переговорах с Казахстаном о поставках газа
25 декабря, 21:12
 
