Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК выясняет причины схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251229/sk-866053095.html
СК выясняет причины схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону
СК выясняет причины схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону - 29.12.2025, ПРАЙМ
СК выясняет причины схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону
Следователи устанавливают причины и обстоятельства схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону, которое произошло накануне и вызвало задержку более 30... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T20:13+0300
2025-12-29T20:13+0300
происшествия
бизнес
россия
ростов-на-дону
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/77212/69/772126947_0:106:1501:950_1920x0_80_0_0_6d413232588d9698e0f8a038fdf9f381.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - ПРАЙМ. Следователи устанавливают причины и обстоятельства схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону, которое произошло накануне и вызвало задержку более 30 пассажирских поездов, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка-Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Никто не пострадал. Движение поездов было организовано по соседнему пути. В пути задерживались 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов. В понедельник днем движение полностью восстановили по двум путям. "Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту схода двух колесных пар вагона проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что ночью 28 декабря на втором пути станции Кизитеринка Пролетарского района Ростова-на-Дону произошел сход двух колесных пар электровоза, следовавшего в составе грузового поезда, после которого поезд проследовал еще более километра. В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно. Сумма ущерба устанавливается, пострадавших нет.
https://1prime.ru/20251213/delo-865518180.html
ростов-на-дону
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77212/69/772126947_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_f5b6aaf109c36bedfb07c672901ee9d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ростов-на-дону, рф, ск рф
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РФ, СК РФ
20:13 29.12.2025
 
СК выясняет причины схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону

СК устанавливает причины и обстоятельства схода локомотива в Ростове-на-Дону

© fotolia.com / lesobazaЖелезная дорога
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Железная дорога. Архивное фото
© fotolia.com / lesobaza
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - ПРАЙМ. Следователи устанавливают причины и обстоятельства схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону, которое произошло накануне и вызвало задержку более 30 пассажирских поездов, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка-Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Никто не пострадал. Движение поездов было организовано по соседнему пути. В пути задерживались 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов. В понедельник днем движение полностью восстановили по двум путям.
"Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту схода двух колесных пар вагона проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что ночью 28 декабря на втором пути станции Кизитеринка Пролетарского района Ростова-на-Дону произошел сход двух колесных пар электровоза, следовавшего в составе грузового поезда, после которого поезд проследовал еще более километра. В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно. Сумма ущерба устанавливается, пострадавших нет.
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело
13 декабря, 22:17
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯРОСТОВ-НА-ДОНУРФСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала