СК выясняет причины схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону
2025-12-29T20:13+0300
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - ПРАЙМ. Следователи устанавливают причины и обстоятельства схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону, которое произошло накануне и вызвало задержку более 30 пассажирских поездов, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка-Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Никто не пострадал. Движение поездов было организовано по соседнему пути. В пути задерживались 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов. В понедельник днем движение полностью восстановили по двум путям. "Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту схода двух колесных пар вагона проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что ночью 28 декабря на втором пути станции Кизитеринка Пролетарского района Ростова-на-Дону произошел сход двух колесных пар электровоза, следовавшего в составе грузового поезда, после которого поезд проследовал еще более километра. В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно. Сумма ущерба устанавливается, пострадавших нет.
