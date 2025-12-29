Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали новые детали о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках - 29.12.2025
СМИ рассказали новые детали о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках
СМИ рассказали новые детали о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках - 29.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали новые детали о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках
Часть личных вещей из квартиры в Хамовниках, из которой выселяется певица Лариса Долина, уже была отправлена на склад, сообщает Telegram-канал Mash. | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Часть личных вещей из квартиры в Хамовниках, из которой выселяется певица Лариса Долина, уже была отправлена на склад, сообщает Telegram-канал Mash."19 больших коробок, одна вешалка с одеждой, две больших клетчатых сумки с рынка и мелочевка — первая партия того, что нажито непосильным трудом Ларисы Долиной, привезли на склад", — говорится в публикации.Указывается, что аренда складского помещения обойдется артистке в 300 тысяч рублей, еще порядка 50 тысяч потребуется на оплату услуг грузчиков и транспортировку имущества.Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках.Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
23:12 29.12.2025 (обновлено: 23:17 29.12.2025)
 
СМИ рассказали новые детали о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках

Mash: имущество Долиной из жилья в Хамовниках начали перевозить на склад

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина на показе фильма "Нюрнберг"
Певица Лариса Долина на показе фильма "Нюрнберг". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Часть личных вещей из квартиры в Хамовниках, из которой выселяется певица Лариса Долина, уже была отправлена на склад, сообщает Telegram-канал Mash.
"19 больших коробок, одна вешалка с одеждой, две больших клетчатых сумки с рынка и мелочевка — первая партия того, что нажито непосильным трудом Ларисы Долиной, привезли на склад", — говорится в публикации.
Указывается, что аренда складского помещения обойдется артистке в 300 тысяч рублей, еще порядка 50 тысяч потребуется на оплату услуг грузчиков и транспортировку имущества.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
