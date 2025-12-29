Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина подрывом усилий США
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является не только провокацией против РФ, но и подрывом миротворческих усилий американской стороны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. "Это провокация не только против России, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Не удивительно, что президент США назвал действия Киева "сумасшествием", пообещав пересмотреть подходы к работе с украинской делегацией", - сказал Слуцкий журналистам. Он отметил, что атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию – акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Владимира Зеленского, и европейская "партия войны" – его прямые соучастники. "Почерк террористов не меняется. После Стамбула-1 была постановка в Буче, после первых раундов Стамбула-2 – масштабные теракты на транспортной инфраструктуре, теперь после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с Трампом – налет дронов на резиденцию главы российского государства", - добавил глава думского комитета. Слуцкий выразил уверенность в том, что ответные меры неминуемо последуют от России. "В том числе, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, будет изменена переговорная позиция", - уточнил он.
21:10 29.12.2025
 
Слуцкий назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина подрывом усилий США

Слуцкий назвал атаку Киева на резиденцию Путина подрывом миротворческих усилий США

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является не только провокацией против РФ, но и подрывом миротворческих усилий американской стороны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Это провокация не только против России, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Не удивительно, что президент США назвал действия Киева "сумасшествием", пообещав пересмотреть подходы к работе с украинской делегацией", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию – акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Владимира Зеленского, и европейская "партия войны" – его прямые соучастники.
"Почерк террористов не меняется. После Стамбула-1 была постановка в Буче, после первых раундов Стамбула-2 – масштабные теракты на транспортной инфраструктуре, теперь после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с Трампом – налет дронов на резиденцию главы российского государства", - добавил глава думского комитета.
Слуцкий выразил уверенность в том, что ответные меры неминуемо последуют от России.
"В том числе, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, будет изменена переговорная позиция", - уточнил он.
