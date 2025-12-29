https://1prime.ru/20251229/smi-866016517.html

На Западе рассказали о камне преткновения в сделке по Украине

На Западе рассказали о камне преткновения в сделке по Украине

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

вс рф

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Предоставление гарантий безопасности Украине остается камнем преткновения на пути к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта, сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на неназванный западный источник. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Комментируя встречу хозяина Белого дома с Зеленским, источник назвал переговоры самым структурированным и содержательным разговором, который касался украинского конфликта за последние месяцы. "Западный источник, участвовавший в последующих звонках (европейским лидерам - ред.)... предупредил, что гарантии безопасности остаются камнем преткновения сделки (по Украине - ред.)", - отмечает издание. Ранее Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Ранее Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

