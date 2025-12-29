Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Сочи из-за непогоды задерживаются 12 рейсов - 29.12.2025
В аэропорту Сочи из-за непогоды задерживаются 12 рейсов
2025-12-29T22:59+0300
2025-12-29T22:59+0300
происшествия
бизнес
сочи
СОЧИ, 29 дек - ПРАЙМ. Двенадцать рейсов задерживаются в аэропорту Сочи из-за сложных погодных условий, аэропорт продолжает работу по фактической погоде, сообщили в сочинской авиагавани. Мокрый снег и грозу обещают на побережье Сочи, в предгорных и горных районах - сильные снегопады в ночь с понедельника на вторник, сообщили в администрации Сочи. "Информация о работе аэропорта Сочи в сложных погодных условиях. Аэропорт Сочи продолжает работать по фактической погоде, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в порядке прибывания воздушных судов. Задержаны вылеты (более двух часов) 12 рейсов", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, 9 из 11 рейсов вернулись с запасных аэродромов, их обслужат и отправят в города назначения. На запасных аэродромах остаются два рейса в связи с отдыхом экипажей: U6-219 и N4-476. В воскресенье в авиагавани сообщали, что восемь рейсов в Сочи уходили на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий на курорте, в понедельник - семь рейсов. Подчеркивается, что обстановка в сочинском аэропорту спокойная, нет скопления пассажиров в терминале. Транспортная прокуратура Сочи в настоящее время контролирует ситуацию с задержками рейсов в сочинском аэропорту, которые связаны с плохими погодными условиями, об этом сообщали в Южной транспортной прокуратуре.
сочи
бизнес, сочи
Происшествия, Бизнес, СОЧИ
22:59 29.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев
Самолет
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
СОЧИ, 29 дек - ПРАЙМ. Двенадцать рейсов задерживаются в аэропорту Сочи из-за сложных погодных условий, аэропорт продолжает работу по фактической погоде, сообщили в сочинской авиагавани.
Мокрый снег и грозу обещают на побережье Сочи, в предгорных и горных районах - сильные снегопады в ночь с понедельника на вторник, сообщили в администрации Сочи.
"Информация о работе аэропорта Сочи в сложных погодных условиях. Аэропорт Сочи продолжает работать по фактической погоде, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в порядке прибывания воздушных судов. Задержаны вылеты (более двух часов) 12 рейсов", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, 9 из 11 рейсов вернулись с запасных аэродромов, их обслужат и отправят в города назначения. На запасных аэродромах остаются два рейса в связи с отдыхом экипажей: U6-219 и N4-476. В воскресенье в авиагавани сообщали, что восемь рейсов в Сочи уходили на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий на курорте, в понедельник - семь рейсов.
Подчеркивается, что обстановка в сочинском аэропорту спокойная, нет скопления пассажиров в терминале.
Транспортная прокуратура Сочи в настоящее время контролирует ситуацию с задержками рейсов в сочинском аэропорту, которые связаны с плохими погодными условиями, об этом сообщали в Южной транспортной прокуратуре.
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи
Вчера, 17:52
 
