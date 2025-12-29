https://1prime.ru/20251229/ssha-866049467.html
Фондовые индексы США снижаются в понедельник
Фондовые индексы США снижаются в понедельник - 29.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются в понедельник
Основные фондовые индексы США падают на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29
2025-12-29T18:16+0300
2025-12-29T18:16+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США падают на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.05 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,35% относительно предыдущего закрытия - до 48 539,00 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,62%, до 23 443,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,41%, до 6 901,27 пункта. Аналитики обращают внимание на то, как влияет на рыночную динамику технологический сектор. "Учитывая относительно скудный экономический календарь на этой неделе, основной движущей силой рынка может стать внутренняя динамика. Если акции хотят завершить еще один год двузначного роста на позитивной ноте, им, вероятно, потребуется, чтобы технологический сектор взял на себя большую часть работы", - заявил агентству Рейтер управляющий директор по торговле и инвестициям в E-Trade от Morgan Stanley Крис Ларкин (Chris Larkin). В понедельник инвесторы оценивают удешевление большинства технологических и связанных с искусственным интеллектом акций во время торгов: бумаги Nvidia теряли 2,12%, Oracle — 1,28%. А акции Tesla потеряли 2,40% после достижения максимума на прошлой неделе.
Фондовые индексы США снижаются в понедельник
