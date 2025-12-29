https://1prime.ru/20251229/subsidiya-866043918.html

Химпредприятия смогут претендовать на транспортную субсидию в 2026 году

Химпредприятия смогут претендовать на транспортную субсидию в 2026 году

экономика

бизнес

россия

рф

минпромторг

рэц

МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Химические предприятия смогут претендовать на получение транспортной субсидии в следующем году, Минпромторг РФ совместно с РЭЦ планирует проведение конкурсного отбора в целях получения такой поддержки, говорится в сообщении министерства. "В 2026 году в целях поддержки химической промышленности и стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта Минпромторг России совместно с РЭЦ планирует проведение конкурсного отбора на предоставление транспортной субсидии", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ пояснили, что такая мера позволит компенсировать часть затрат российских производителей на логистику при поставках промышленной продукции на зарубежные рынки. Она будет реализовываться в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности". "В рамках механизма компенсируются транспортные затраты по поставкам промышленной продукции. При этом предельный размер поддержки не может превышать 11% стоимости поставленной продукции за отчётный период, а общий объём субсидии, предоставляемой одной организации, ограничен суммой 200 миллионов рублей", - пояснили в Минпромторге РФ. Для повышения эффективности использования бюджетных средств и выполнения задач по ежегодному наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта предусмотрено требование по обязательному приросту экспортных поставок по сравнению с предыдущим периодом. "Химическая промышленность демонстрирует устойчивое развитие, однако для дальнейшего роста и расширения экспортного присутствия необходимы дополнительные инструменты поддержки. Наша совместная работа с Российским экспортным центром по предоставлению транспортных субсидий станет значимым подспорьем для большинства химических компаний и позволит наращивать поставки конкурентоспособной российской продукции на новые рынки", - отметил замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства. Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов добавил, что программа ориентирована на поддержку российских организаций промышленности гражданского назначения и предусматривает компенсацию до 60% фактически понесённых затрат на транспортировку продукции до конечного иностранного покупателя "Субсидии, предоставляемые государством в целях частичной компенсации логистических расходов при осуществлении экспортных поставок в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", являются существенной мерой поддержки отечественного промышленного сектора, ориентированного на высокотехнологичный экспорт. Они в значительной мере способствуют реализации российской продукции за рубежом и позволяют отечественным производителям быть конкурентоспособными на мировом рынке", - подчеркнул гендиректор АО "Полипласт" Александр Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.

рф

2025

