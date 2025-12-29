https://1prime.ru/20251229/sud-866010562.html
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у Марзаева
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у Марзаева
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в понедельник рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, осужденного на 13 лет за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 29 декабря в 11.30.
Ответчиками по иску кроме Марзаева проходят ещё шесть человек.
Как писали "Ведомости" со ссылкой на источник, в иске идет речь о конфискации 13 зданий в Северной Осетии. В требованиях истца также указан комплекс зданий в Верхнем Фиагдоне, квартира во Владикавказе и дом в Кисловодске. Кроме того, просят изъять дачу в Кармаскалинском районе в Башкирии, квартиру в Москве и автопарк премиум-класса.
В конце ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.
