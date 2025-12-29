https://1prime.ru/20251229/telegram-866036187.html

В Госдуме оценили перспективы запрета рекламы в Telegram

Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет, перспективы платформы на российском рекламном рынке достаточно ясные, заявил первый замглавы комитета... | 29.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет, перспективы платформы на российском рекламном рынке достаточно ясные, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "Что касается Telegram, его перспективы на рекламном рынке РФ считаю более ясными… Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет", - написал Горелкин в своем канале на платформе Max. Он напомнил, что платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы, а на данный момент предлагает довольно богатый инвентарь: от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях. По словам депутата, главным событием российского рынка диджитал-рекламы в уходящем году стал законодательный запрет на использование Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ). "Это заставило рекламодателей искать новые площадки, и сказать, что основным бенефициаром нового закона стали исключительно российские цифровые платформы. В тройку лидеров кроме VK входят также TikTok и Telegram – именно они чаще всего рассматривались как наиболее подходящая альтернатива", - добавил Горелкин. При этом, как уточнил парламентарий, крупные рекламодатели проявляли определенную осторожность при планировании бюджетов на 2026 год: в частных разговорах некоторые сомневались в безоблачном будущем иностранных площадок. "Некоторые их опасения представляются вполне разумными – я уже писал, что политика самоограничения, которой придерживается TikTok, слишком затянулась и вызывает всё больше вопросов", - уточнил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

