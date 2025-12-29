https://1prime.ru/20251229/tomsk-866015155.html
В Томск направили семь микроавтобусов для эвакуации студентов из Тувы
КРАСНОЯРСК, 29 дек - ПРАЙМ. Семь микроавтобусов направлены в Томск, чтобы вывезти оттуда домой студентов из Тувы, которые не смогли купить билеты на автотранспорт из-за их дефицита во время новогодних каникул, сообщает министерство образования республики.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилась информация, что в преддверии новогодних праздников начался ажиотаж с покупкой билетов до Тувы. Сообщалось, что студенты, обучающиеся в Томске, не могут попасть домой, так как у перевозчиков не хватает мест и они подняли цену.
"Министерство образования поддерживает связь со студентами, оказавшимися в затруднительной ситуации с возвращением домой, на данный момент в Томске около 50 человек нуждаются в транспорте", - говорится в сообщении.
По информации министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, для выезда студентов используется междугороднее автобусное сообщение.
"Сегодня утром в Томск направлено семь микроавтобусов вместимостью от 17 до 22 мест. Ситуация контролируется отделом транспортной инфраструктуры министерства", - сообщает минобразования Тувы.
