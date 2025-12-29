https://1prime.ru/20251229/tramp-866010913.html

Трамп и Зеленский завершили двустороннюю встречу

2025-12-29T01:06+0300

2025-12-29T01:06+0300

2025-12-29T01:06+0300

РИМ, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский завершили двустороннюю встречу и проводят переговоры с европейскими лидерами, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. "Идет встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами, в том числе с нашим премьер-министром Джорджей Мелони", - заявил он в воскресенье вечером в эфире телеканала Rete4, На вопрос о том, завершена ли двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, Таяни ответил: "Да". "Мы полностью поддерживаем инициативу США. Посмотрим, что будет, всё развивается, посмотрим, примет ли (президент России Владимир - ред.) Путин эти предложения", - добавил итальянский министр. По его словам, Европа считает вопрос безопасности важнейшим и намерена принять участие в окончательных переговорах по урегулированию на Украине. "Европа ввела санкции против России, и без решения Европы об отмене этих санкций настоящий мир не может быть достигнут", - сказал Таяни.

2025

