Трамп и Зеленский завершили двустороннюю встречу
РИМ, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский завершили двустороннюю встречу и проводят переговоры с европейскими лидерами, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"Идет встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами, в том числе с нашим премьер-министром Джорджей Мелони", - заявил он в воскресенье вечером в эфире телеканала Rete4,
На вопрос о том, завершена ли двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, Таяни ответил: "Да".
"Мы полностью поддерживаем инициативу США. Посмотрим, что будет, всё развивается, посмотрим, примет ли (президент России Владимир - ред.) Путин эти предложения", - добавил итальянский министр.
По его словам, Европа считает вопрос безопасности важнейшим и намерена принять участие в окончательных переговорах по урегулированию на Украине.
"Европа ввела санкции против России, и без решения Европы об отмене этих санкций настоящий мир не может быть достигнут", - сказал Таяни.
