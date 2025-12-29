https://1prime.ru/20251229/tramp-866011329.html

Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине

Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине - 29.12.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине

Добавлены подробности (третий абзац) | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T01:24+0300

2025-12-29T01:24+0300

2025-12-29T01:24+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866011329.jpg?1766960652

Добавлены подробности (третий абзац) ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта на Украине в ходе переговоров с Владимиром Зеленским. "Мы обсудили очень много вещей, и я думаю, что мы все ближе, даже наверное очень близко (к урегулированию на Украине - ред.)", - сказал Трамп журналистам. Американский лидер добавил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся до встречи с Зеленским, был отличным, продлился более двух часов, главы государств обсудили очень много вещей.

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин