https://1prime.ru/20251229/tramp-866011329.html
Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине
Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине - 29.12.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине
Добавлены подробности (третий абзац) | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T01:24+0300
2025-12-29T01:24+0300
2025-12-29T01:24+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866011329.jpg?1766960652
Добавлены подробности (третий абзац)
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта на Украине в ходе переговоров с Владимиром Зеленским.
"Мы обсудили очень много вещей, и я думаю, что мы все ближе, даже наверное очень близко (к урегулированию на Украине - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер добавил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся до встречи с Зеленским, был отличным, продлился более двух часов, главы государств обсудили очень много вещей.
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине
Трамп: стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта на Украине
Добавлены подробности (третий абзац)
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта на Украине в ходе переговоров с Владимиром Зеленским.
"Мы обсудили очень много вещей, и я думаю, что мы все ближе, даже наверное очень близко (к урегулированию на Украине - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер добавил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся до встречи с Зеленским, был отличным, продлился более двух часов, главы государств обсудили очень много вещей.