Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251229/tramp-866011329.html
Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине
Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине - 29.12.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине
Добавлены подробности (третий абзац) | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T01:24+0300
2025-12-29T01:24+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866011329.jpg?1766960652
Добавлены подробности (третий абзац) ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта на Украине в ходе переговоров с Владимиром Зеленским. "Мы обсудили очень много вещей, и я думаю, что мы все ближе, даже наверное очень близко (к урегулированию на Украине - ред.)", - сказал Трамп журналистам. Американский лидер добавил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся до встречи с Зеленским, был отличным, продлился более двух часов, главы государств обсудили очень много вещей.
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
01:24 29.12.2025
 
Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине

Трамп: стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта на Украине

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Добавлены подробности (третий абзац)
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта на Украине в ходе переговоров с Владимиром Зеленским.
"Мы обсудили очень много вещей, и я думаю, что мы все ближе, даже наверное очень близко (к урегулированию на Украине - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер добавил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся до встречи с Зеленским, был отличным, продлился более двух часов, главы государств обсудили очень много вещей.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала