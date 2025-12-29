https://1prime.ru/20251229/tramp-866011430.html
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским призвал поспешить со сделкой по Украине, заявив, что в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.
"Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
В субботу президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отметил, что заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
