Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах, а не "о погоде"

2025-12-29

2025-12-29T01:54+0300

2025-12-29T01:54+0300

ВАШИНГТОН, 29 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны обсуждали широкий круг вопросов, а не погоду. "Мы обсуждали много вещей. Послушайте, я был с ним на телефоне почти, думаю, два с половиной часа... Мы обсуждали много вещей. Мы не говорили о погоде. Мы не обсуждали, какой прекрасный день в Палм-Бич, Флорида", - сказал Трамп. Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провёл "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с Владимиром Путиным.

