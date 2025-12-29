https://1prime.ru/20251229/tramp-866011590.html

Трамп напомнил, что с Путиным прошел через обвинения в якобы "российском вмешательстве"

Трамп напомнил, что с Путиным прошел через обвинения в якобы "российском вмешательстве" - 29.12.2025, ПРАЙМ

Трамп напомнил, что с Путиным прошел через обвинения в якобы "российском вмешательстве"

Президент США Дональд Трамп вспомнил, как с российским коллегой Владимиром Путиным прошел через ужасные обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T01:54+0300

2025-12-29T01:54+0300

2025-12-29T01:54+0300

россия

технологии

общество

сша

рф

москва

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866011590.jpg?1766962461

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вспомнил, как с российским коллегой Владимиром Путиным прошел через ужасные обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском следе". "Не забывайте, что мы прошли через мошенничество "Россия - Россия - Россия". Которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей", - заявил Трамп журналистам во Флориде по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Американский лидер перед этим провел телефонный разговор с президентом РФ. Президент США обвинил в создании ложной теории о "российском следе" демократов. Трамп подчеркнул, что обвинения в связях с РФ, звучавшие в свете его победы над Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году, мешали взаимодействию Москвы и Вашингтона. "Несмотря на это, мы поладили", - сказал Трамп о российском лидере. В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.

сша

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, общество , сша, рф, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский