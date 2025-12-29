Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп напомнил, что с Путиным прошел через обвинения в якобы "российском вмешательстве" - 29.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251229/tramp-866011590.html
Трамп напомнил, что с Путиным прошел через обвинения в якобы "российском вмешательстве"
Трамп напомнил, что с Путиным прошел через обвинения в якобы "российском вмешательстве" - 29.12.2025, ПРАЙМ
Трамп напомнил, что с Путиным прошел через обвинения в якобы "российском вмешательстве"
Президент США Дональд Трамп вспомнил, как с российским коллегой Владимиром Путиным прошел через ужасные обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T01:54+0300
2025-12-29T01:54+0300
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вспомнил, как с российским коллегой Владимиром Путиным прошел через ужасные обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском следе". "Не забывайте, что мы прошли через мошенничество "Россия - Россия - Россия". Которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей", - заявил Трамп журналистам во Флориде по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Американский лидер перед этим провел телефонный разговор с президентом РФ. Президент США обвинил в создании ложной теории о "российском следе" демократов. Трамп подчеркнул, что обвинения в связях с РФ, звучавшие в свете его победы над Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году, мешали взаимодействию Москвы и Вашингтона. "Несмотря на это, мы поладили", - сказал Трамп о российском лидере. В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
россия, технологии, общество , сша, рф, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
РОССИЯ, Технологии, Общество , США, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
01:54 29.12.2025
 

Трамп напомнил, что с Путиным прошел через обвинения в якобы "российском вмешательстве"

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вспомнил, как с российским коллегой Владимиром Путиным прошел через ужасные обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском следе".
"Не забывайте, что мы прошли через мошенничество "Россия - Россия - Россия". Которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей", - заявил Трамп журналистам во Флориде по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Американский лидер перед этим провел телефонный разговор с президентом РФ.
Президент США обвинил в создании ложной теории о "российском следе" демократов. Трамп подчеркнул, что обвинения в связях с РФ, звучавшие в свете его победы над Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году, мешали взаимодействию Москвы и Вашингтона.
"Несмотря на это, мы поладили", - сказал Трамп о российском лидере.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
 
