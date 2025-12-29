https://1prime.ru/20251229/tramp-866011692.html
Трамп допустил трехсторонюю встречу с Путиным и Зеленским в подходящее время
Трамп допустил трехсторонюю встречу с Путиным и Зеленским в подходящее время - 29.12.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил трехсторонюю встречу с Путиным и Зеленским в подходящее время
Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T02:06+0300
2025-12-29T02:06+0300
2025-12-29T02:06+0300
экономика
россия
общество
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866011692.jpg?1766963184
ВАШИНГТОН, 29 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Я вижу, что это может произойти, в подходящее время", – сказал Трамп журналистам по итогам переговоров с Зеленским в ответ на соответствующий вопрос.
"Сегодня я увидел очень интересного президента Путина", – продолжил президент США, отметив, что верит желанию российского лидера закончить конфликт на Украине.
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Экономика, РОССИЯ, Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
ВАШИНГТОН, 29 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Я вижу, что это может произойти, в подходящее время", – сказал Трамп журналистам по итогам переговоров с Зеленским в ответ на соответствующий вопрос.
"Сегодня я увидел очень интересного президента Путина", – продолжил президент США, отметив, что верит желанию российского лидера закончить конфликт на Украине.