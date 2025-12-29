https://1prime.ru/20251229/tramp-866011692.html

Трамп допустил трехсторонюю встречу с Путиным и Зеленским в подходящее время

2025-12-29T02:06+0300

экономика

россия

общество

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

ВАШИНГТОН, 29 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Я вижу, что это может произойти, в подходящее время", – сказал Трамп журналистам по итогам переговоров с Зеленским в ответ на соответствующий вопрос. "Сегодня я увидел очень интересного президента Путина", – продолжил президент США, отметив, что верит желанию российского лидера закончить конфликт на Украине.

2025

россия, общество , сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский