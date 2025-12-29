Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп путал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен - 29.12.2025, ПРАЙМ
Трамп путал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен
Трамп путал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен - 29.12.2025, ПРАЙМ
Трамп путал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен
Президент США Дональд Трамп неправильно произнес фамилии президента Польши Кароля Навроцкого и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда перечислял... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T02:24+0300
2025-12-29T02:24+0300
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп неправильно произнес фамилии президента Польши Кароля Навроцкого и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда перечислял европейских лидеров, с которыми провел совместный телефонный разговор вместе с Владимиром Зеленским. "Это были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Финляндия Александр Стубб, президент Республики Польша Кароль Нораки… председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по итогам переговоров с лидерами ЕС и Зеленским. Трамп ранее неоднократно путал Армению с Албанией. Президент США 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
02:24 29.12.2025
 
Трамп путал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен

Трамп неправильно назвал Навроцкого и фон дер Ляйен лидерами Евросоюза

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп неправильно произнес фамилии президента Польши Кароля Навроцкого и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда перечислял европейских лидеров, с которыми провел совместный телефонный разговор вместе с Владимиром Зеленским.
"Это были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Финляндия Александр Стубб, президент Республики Польша Кароль Нораки… председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по итогам переговоров с лидерами ЕС и Зеленским.
Трамп ранее неоднократно путал Армению с Албанией.
Президент США 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
 
