Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС

2025-12-29T02:27+0300

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия не совершала ракетных или каких-либо еще обстрелов Запорожской АЭС. "Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет, чтобы она (ЗАЭС - ред.) была запущена, и он не наносил по ней ракетных ударов, он ничем не бил по ней", - сказал Трамп на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Американский лидер объяснил, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС, поскольку это было бы очень опасно для всех. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси. В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.

2025

