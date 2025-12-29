Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС - 29.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251229/tramp-866012205.html
Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС
Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС
Президент США Дональд Трамп признал, что Россия не совершала ракетных или каких-либо еще обстрелов Запорожской АЭС. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T02:27+0300
2025-12-29T02:27+0300
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия не совершала ракетных или каких-либо еще обстрелов Запорожской АЭС. "Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет, чтобы она (ЗАЭС - ред.) была запущена, и он не наносил по ней ракетных ударов, он ничем не бил по ней", - сказал Трамп на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Американский лидер объяснил, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС, поскольку это было бы очень опасно для всех. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси. В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
02:27 29.12.2025
 
Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС

Трамп заявил, что Россия не совершала ракетных или каких-либо еще обстрелов ЗАЭС

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что Россия не совершала ракетных или каких-либо еще обстрелов Запорожской АЭС.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет, чтобы она (ЗАЭС - ред.) была запущена, и он не наносил по ней ракетных ударов, он ничем не бил по ней", - сказал Трамп на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Американский лидер объяснил, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС, поскольку это было бы очень опасно для всех.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
 
