Трамп упомянул Путина 11 раз за 23 минуты пресс-конференции с Зеленским
Президент США Дональд Трамп упомянул президента России Владимира Путина 11 раз за 23 минуты своей совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. | 29.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп упомянул президента России Владимира Путина 11 раз за 23 минуты своей совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Среди тем, в контексте которых Трамп повторял имя российского лидера, помимо стремления к завершению конфликта на Украине, были их хорошие личные отношения, Запорожская АЭС, а также то, что они вместе прошли через обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском следе" в проведении президентских выборов в США.
Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провёл "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с Владимиром Путиным.
