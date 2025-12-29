Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп упомянул Путина 11 раз за 23 минуты пресс-конференции с Зеленским
Трамп упомянул Путина 11 раз за 23 минуты пресс-конференции с Зеленским
2025-12-29T02:39+0300
2025-12-29T02:39+0300
экономика
общество
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
запорожская аэс
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп упомянул президента России Владимира Путина 11 раз за 23 минуты своей совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Среди тем, в контексте которых Трамп повторял имя российского лидера, помимо стремления к завершению конфликта на Украине, были их хорошие личные отношения, Запорожская АЭС, а также то, что они вместе прошли через обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском следе" в проведении президентских выборов в США. Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провёл "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с Владимиром Путиным.  
общество , россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, запорожская аэс
Экономика, Общество , РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Запорожская АЭС
02:39 29.12.2025
 

Трамп упомянул Путина 11 раз за 23 минуты пресс-конференции с Зеленским

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп упомянул президента России Владимира Путина 11 раз за 23 минуты своей совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Среди тем, в контексте которых Трамп повторял имя российского лидера, помимо стремления к завершению конфликта на Украине, были их хорошие личные отношения, Запорожская АЭС, а также то, что они вместе прошли через обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском следе" в проведении президентских выборов в США.
Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провёл "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с Владимиром Путиным.
 
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
