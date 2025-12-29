https://1prime.ru/20251229/tramp-866015324.html

Трамп признался, что ему жаль, что наемники едут умирать на Украину

Трамп признался, что ему жаль, что наемники едут умирать на Украину - 29.12.2025, ПРАЙМ

Трамп признался, что ему жаль, что наемники едут умирать на Украину

Президент США Дональд Трамп признался, что ему жаль, что американские наемники едут умирать на Украину, поскольку она является для них чужой страной. | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T05:43+0300

2025-12-29T05:43+0300

2025-12-29T05:43+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866015324.jpg?1766976229

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что ему жаль, что американские наемники едут умирать на Украину, поскольку она является для них чужой страной. В ходе общения с журналистами по итогам переговоров с Владимиром Зеленским американского лидера спросили, какое он может передать послание семьям американцев, погибших на Украине. "Сообщение совершенно очевидно - как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране", - ответил Трамп. По словам главы Белого дома, среди погибших наемников были и известные люди, однако Трамп не стал приводить конкретные примеры. "Печально, что такое могло произойти", - заключил президент США. Как выяснил ранее корреспондент РИА Новости, в США появляются пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников из-за невозможности семей получить их тела. Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствуют. Открытые источники информации позволяют говорить о более чем сотне. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин