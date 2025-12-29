https://1prime.ru/20251229/tramp-866015324.html
Трамп признался, что ему жаль, что наемники едут умирать на Украину
2025-12-29T05:43+0300
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что ему жаль, что американские наемники едут умирать на Украину, поскольку она является для них чужой страной.
В ходе общения с журналистами по итогам переговоров с Владимиром Зеленским американского лидера спросили, какое он может передать послание семьям американцев, погибших на Украине.
"Сообщение совершенно очевидно - как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране", - ответил Трамп.
По словам главы Белого дома, среди погибших наемников были и известные люди, однако Трамп не стал приводить конкретные примеры.
"Печально, что такое могло произойти", - заключил президент США.
Как выяснил ранее корреспондент РИА Новости, в США появляются пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников из-за невозможности семей получить их тела.
Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствуют. Открытые источники информации позволяют говорить о более чем сотне.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
