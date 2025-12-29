Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп признался, что ему жаль, что наемники едут умирать на Украину - 29.12.2025, ПРАЙМ
Трамп признался, что ему жаль, что наемники едут умирать на Украину
Президент США Дональд Трамп признался, что ему жаль, что американские наемники едут умирать на Украину, поскольку она является для них чужой страной.
2025-12-29T05:43+0300
2025-12-29T05:43+0300
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что ему жаль, что американские наемники едут умирать на Украину, поскольку она является для них чужой страной. В ходе общения с журналистами по итогам переговоров с Владимиром Зеленским американского лидера спросили, какое он может передать послание семьям американцев, погибших на Украине. "Сообщение совершенно очевидно - как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране", - ответил Трамп. По словам главы Белого дома, среди погибших наемников были и известные люди, однако Трамп не стал приводить конкретные примеры. "Печально, что такое могло произойти", - заключил президент США. Как выяснил ранее корреспондент РИА Новости, в США появляются пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников из-за невозможности семей получить их тела. Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствуют. Открытые источники информации позволяют говорить о более чем сотне. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп признался, что ему жаль, что наемники едут умирать на Украину

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что ему жаль, что американские наемники едут умирать на Украину, поскольку она является для них чужой страной.
В ходе общения с журналистами по итогам переговоров с Владимиром Зеленским американского лидера спросили, какое он может передать послание семьям американцев, погибших на Украине.
"Сообщение совершенно очевидно - как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране", - ответил Трамп.
По словам главы Белого дома, среди погибших наемников были и известные люди, однако Трамп не стал приводить конкретные примеры.
"Печально, что такое могло произойти", - заключил президент США.
Как выяснил ранее корреспондент РИА Новости, в США появляются пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников из-за невозможности семей получить их тела.
Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствуют. Открытые источники информации позволяют говорить о более чем сотне.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
 
