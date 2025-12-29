Трамп не упомянул Джей Ди Вэнса, говоря о переговорщиках по Украине

https://1prime.ru/20251229/tramp-866015723.html
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не упомянул американского вице-президента Джей Ди Вэнса, говоря о составе переговорщиков со стороны Вашингтона в урегулировании украинского конфликта. В ходе общения с журналистами по итогам встречи с Владимиром Зеленским главу Белого дома спросили, кто со стороны американской администрации будет представлять США в рабочей группе по вопросам украинского урегулирования. В ответ Трамп перечислил имена спецпосланника Стива Уиткоффа, своего зятя Джареда Кушнера, председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерала Дэна Кейна, госсекретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета. "И они могут добавить одного-двух человек", - отметил американский лидер. При этом глава Белого дома не указал на Вэнса, которого также не было в Мар-а-Лаго на встрече Трампа и других представителей администрации США с Зеленским. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
