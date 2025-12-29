https://1prime.ru/20251229/tramp-866015723.html

Трамп не упомянул Джей Ди Вэнса, говоря о переговорщиках по Украине

Трамп не упомянул Джей Ди Вэнса, говоря о переговорщиках по Украине - 29.12.2025, ПРАЙМ

Трамп не упомянул Джей Ди Вэнса, говоря о переговорщиках по Украине

Президент США Дональд Трамп не упомянул американского вице-президента Джей Ди Вэнса, говоря о составе переговорщиков со стороны Вашингтона в урегулировании... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T05:56+0300

2025-12-29T05:56+0300

2025-12-29T06:44+0300

экономика

мировая экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

джей ди вэнс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866015723.jpg?1766979860

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не упомянул американского вице-президента Джей Ди Вэнса, говоря о составе переговорщиков со стороны Вашингтона в урегулировании украинского конфликта. В ходе общения с журналистами по итогам встречи с Владимиром Зеленским главу Белого дома спросили, кто со стороны американской администрации будет представлять США в рабочей группе по вопросам украинского урегулирования. В ответ Трамп перечислил имена спецпосланника Стива Уиткоффа, своего зятя Джареда Кушнера, председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерала Дэна Кейна, госсекретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета. "И они могут добавить одного-двух человек", - отметил американский лидер. При этом глава Белого дома не указал на Вэнса, которого также не было в Мар-а-Лаго на встрече Трампа и других представителей администрации США с Зеленским. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс