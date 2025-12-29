https://1prime.ru/20251229/tramp-866051941.html
Трамп проинформировал Путина о переговорах с Украиной, заявил Ушаков
Трамп проинформировал Путина о переговорах с Украиной, заявил Ушаков - 29.12.2025, ПРАЙМ
Трамп проинформировал Путина о переговорах с Украиной, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп и его ключевые советники в ходе телефонного разговора проинформировали президента России Владимира Путина о переговорах с украинской | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T19:34+0300
2025-12-29T19:34+0300
2025-12-29T19:34+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855753440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52708f5021635f3bc9f76626a1130a18.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его ключевые советники в ходе телефонного разговора проинформировали президента России Владимира Путина о переговорах с украинской стороной, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Дональд Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали об основных итогах вчерашних переговорах в Мар-а-Лаго с украинской делегацией", - сказал Ушаков журналистам.
https://1prime.ru/20251229/polsha-866047757.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855753440_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b95bca4de44b2d066b589a0322bbf81a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Трамп проинформировал Путина о переговорах с Украиной, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп и его советники проинформировали Путина о переговорах с Украиной