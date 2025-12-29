https://1prime.ru/20251229/tramp-866055637.html

Трамп рассказал о разговоре с Путиным

политика

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его последний разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел крайне продуктивно. "У нас состоялся очень хороший разговор. Мы поговорили в 8 часов утра по нашему времени (16.00 мск - ред.), и это был очень продуктивный разговор. Как вы понимаете, у нас есть несколько очень сложных вопросов. Он, наверное, лучше всех в мире разбирается в таких сложных вопросах. Все решается", - сказал Трамп журналистам.

россия, сша, дональд трамп, владимир путин