Трамп напомнил, что остановил передачу Украине Tomahawk

ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп напомнил на фоне украинской атаки на резиденцию президента России Владимира Путина о том, что Вашингтон не стал предоставлять Украине ракеты Tomahawk. "Не забывайте про ракеты Tomahawk. Я остановил (передачу Украине ракет - ред.) Tomahawk", - сказал Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

