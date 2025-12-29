Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия
рф
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп напомнил на фоне украинской атаки на резиденцию президента России Владимира Путина о том, что Вашингтон не стал предоставлять Украине ракеты Tomahawk. "Не забывайте про ракеты Tomahawk. Я остановил (передачу Украине ракет - ред.) Tomahawk", - сказал Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
россия, рф, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, РФ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
22:13 29.12.2025
 
Трамп напомнил, что остановил передачу Украине Tomahawk

Трамп напомнил, что остановил передачу Украине ракет Tomahawk

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп напомнил на фоне украинской атаки на резиденцию президента России Владимира Путина о том, что Вашингтон не стал предоставлять Украине ракеты Tomahawk.
"Не забывайте про ракеты Tomahawk. Я остановил (передачу Украине ракет - ред.) Tomahawk", - сказал Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
РОССИЯРФСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
