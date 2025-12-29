Трамп заявил, что разозлился, узнав об атаке Киева на резиденцию Путина

https://1prime.ru/20251229/tramp-866056437.html

ВАШИНГТОН, 29 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. "Я узнал об этом (атаке на резиденцию – ред.) от президента (РФ Владимира - ред.) Путина, и я очень разозлился из-за этого", - заявил Трамп журналистам перед своей встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго. Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что попытка атаки ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, было четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа. Президент США был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ, отметил Ушаков.

