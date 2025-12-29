Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что разозлился, узнав об атаке Киева на резиденцию Путина - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/tramp-866056437.html
Трамп заявил, что разозлился, узнав об атаке Киева на резиденцию Путина
Трамп заявил, что разозлился, узнав об атаке Киева на резиденцию Путина - 29.12.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что разозлился, узнав об атаке Киева на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T22:39+0300
2025-12-29T22:41+0300
россия
рф
сша
новгородская область
дональд трамп
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
ВАШИНГТОН, 29 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. "Я узнал об этом (атаке на резиденцию – ред.) от президента (РФ Владимира - ред.) Путина, и я очень разозлился из-за этого", - заявил Трамп журналистам перед своей встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго. Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что попытка атаки ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, было четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа. Президент США был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ, отметил Ушаков.
https://1prime.ru/20251229/tramp-866055948.html
рф
сша
новгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша, новгородская область, дональд трамп, владимир путин, всу
РОССИЯ, РФ, США, Новгородская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, ВСУ
22:39 29.12.2025 (обновлено: 22:41 29.12.2025)
 
Трамп заявил, что разозлился, узнав об атаке Киева на резиденцию Путина

Трамп сообщил, что разозлился, когда узнал об атаке Украины на резиденцию Путина

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 29 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.
"Я узнал об этом (атаке на резиденцию – ред.) от президента (РФ Владимира - ред.) Путина, и я очень разозлился из-за этого", - заявил Трамп журналистам перед своей встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Президент РФ Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что попытка атаки ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, было четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа. Президент США был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ, отметил Ушаков.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Трамп напомнил, что остановил передачу Украине Tomahawk
22:13
 
РОССИЯРФСШАНовгородская областьДональд ТрампВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала