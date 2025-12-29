Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Осталась надежда на чудо". В США забили тревогу из-за Зеленского
"Осталась надежда на чудо". В США забили тревогу из-за Зеленского - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Осталась надежда на чудо". В США забили тревогу из-за Зеленского
Противостояние с Россией фактически раздавило главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T23:28+0300
2025-12-29T23:28+0300
в мире
украина
киев
сша
дмитрий песков
оон
владимир зеленский
василий небензя
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Противостояние с Россией фактически раздавило главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."У Украины осталась только надежда на некое магическое вмешательство или чудо, потому что для изменения ситуации должно было бы произойти нечто, что нарушило бы обычный ход вещей естественный порядок, сами законы природы", — отметил он.Эксперт считает, что Россия уверенно выигрывает в противостоянии и располагает всеми ресурсами для достижения победы, тогда как у Киева отсутствуют какие-либо реальные преимущества.По словам Дэвиса, изменить этот процесс невозможно, а вера в обратное является формой самообмана.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
украина
киев
сша
в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, оон, владимир зеленский, василий небензя
В мире, УКРАИНА, Киев, США, Дмитрий Песков, ООН, Владимир Зеленский, Василий Небензя
23:28 29.12.2025
 
"Осталась надежда на чудо". В США забили тревогу из-за Зеленского

Дэвис: конфликт с Россией сломал главу киевского режима

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Противостояние с Россией фактически раздавило главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
Украины осталась только надежда на некое магическое вмешательство или чудо, потому что для изменения ситуации должно было бы произойти нечто, что нарушило бы обычный ход вещей естественный порядок, сами законы природы", — отметил он.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ предупредили Зеленского о рисках из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 23:23
Эксперт считает, что Россия уверенно выигрывает в противостоянии и располагает всеми ресурсами для достижения победы, тогда как у Киева отсутствуют какие-либо реальные преимущества.
По словам Дэвиса, изменить этот процесс невозможно, а вера в обратное является формой самообмана.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Попытка Киева ударить по резиденции Путина шокировала Запад
Вчера, 23:26
 
В миреУКРАИНАКиевСШАДмитрий ПесковООНВладимир ЗеленскийВасилий Небензя
 
 
