"Осталась надежда на чудо". В США забили тревогу из-за Зеленского

"Осталась надежда на чудо". В США забили тревогу из-за Зеленского - 29.12.2025, ПРАЙМ

"Осталась надежда на чудо". В США забили тревогу из-за Зеленского

29.12.2025 - Противостояние с Россией фактически раздавило главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире...

2025-12-29T23:28+0300

2025-12-29T23:28+0300

2025-12-29T23:28+0300

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Противостояние с Россией фактически раздавило главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."У Украины осталась только надежда на некое магическое вмешательство или чудо, потому что для изменения ситуации должно было бы произойти нечто, что нарушило бы обычный ход вещей естественный порядок, сами законы природы", — отметил он.Эксперт считает, что Россия уверенно выигрывает в противостоянии и располагает всеми ресурсами для достижения победы, тогда как у Киева отсутствуют какие-либо реальные преимущества.По словам Дэвиса, изменить этот процесс невозможно, а вера в обратное является формой самообмана.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

