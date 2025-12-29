https://1prime.ru/20251229/tsb-866040896.html

Эффект от укрепления рубля на цены частично реализовался, заявили в ЦБ

Эффект от укрепления рубля на цены частично реализовался, заявили в ЦБ - 29.12.2025, ПРАЙМ

Эффект от укрепления рубля на цены частично реализовался, заявили в ЦБ

Эффект от произошедшего с начала года укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T16:07+0300

2025-12-29T16:07+0300

2025-12-29T16:07+0300

экономика

рынок

финансы

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Эффект от произошедшего с начала года укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники обсуждения согласились, что жесткая денежно-кредитная политика продолжала сдерживать рост цен, в том числе через валютный канал. При этом эффект от произошедшего с начала года укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался", - говорится в резюме.

https://1prime.ru/20251229/tsentrobank-866040738.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, банк россии