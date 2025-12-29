https://1prime.ru/20251229/tsb-866040896.html
Эффект от укрепления рубля на цены частично реализовался, заявили в ЦБ
2025-12-29T16:07+0300
экономика
рынок
финансы
россия
банк россии
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Эффект от произошедшего с начала года укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники обсуждения согласились, что жесткая денежно-кредитная политика продолжала сдерживать рост цен, в том числе через валютный канал. При этом эффект от произошедшего с начала года укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался", - говорится в резюме.
Новости
ru-RU
