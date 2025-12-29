Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эффект от укрепления рубля на цены частично реализовался, заявили в ЦБ - 29.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251229/tsb-866040896.html
Эффект от укрепления рубля на цены частично реализовался, заявили в ЦБ
Эффект от укрепления рубля на цены частично реализовался, заявили в ЦБ - 29.12.2025, ПРАЙМ
Эффект от укрепления рубля на цены частично реализовался, заявили в ЦБ
Эффект от произошедшего с начала года укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:07+0300
2025-12-29T16:07+0300
экономика
рынок
финансы
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Эффект от произошедшего с начала года укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники обсуждения согласились, что жесткая денежно-кредитная политика продолжала сдерживать рост цен, в том числе через валютный канал. При этом эффект от произошедшего с начала года укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался", - говорится в резюме.
https://1prime.ru/20251229/tsentrobank-866040738.html
ru-RU
рынок, финансы, россия, банк россии
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России
16:07 29.12.2025
 
Эффект от укрепления рубля на цены частично реализовался, заявили в ЦБ

ЦБ: эффект укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Эффект от произошедшего с начала года укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Участники обсуждения согласились, что жесткая денежно-кредитная политика продолжала сдерживать рост цен, в том числе через валютный канал. При этом эффект от произошедшего с начала года укрепления рубля на цены уже в значительной степени реализовался", - говорится в резюме.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году
16:04
 
