Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ допустил рост кредитования организаций по итогам 2025 года - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251229/tsb-866041223.html
ЦБ допустил рост кредитования организаций по итогам 2025 года
ЦБ допустил рост кредитования организаций по итогам 2025 года - 29.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ допустил рост кредитования организаций по итогам 2025 года
Рост кредитования организаций в России по итогам 2025 года может быть выше 13%, населения - вблизи 1%, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:14+0300
2025-12-29T16:14+0300
экономика
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Рост кредитования организаций в России по итогам 2025 года может быть выше 13%, населения - вблизи 1%, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники отметили, что по итогам 2025 года рост требований банков к организациям может сложиться выше верхней границы октябрьского прогноза, а к населению – вблизи его нижней границы", - говорится в резюме. В октябре Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года с 9-12% до 10-13%, а также оставил без изменений прогноз роста кредитования населения - 1-4%.
https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863254701.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59d486ecda092cfb429281d59a6bff7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
16:14 29.12.2025
 
ЦБ допустил рост кредитования организаций по итогам 2025 года

ЦБ: рост кредитования организаций в 2025 году может быть выше 13%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Рост кредитования организаций в России по итогам 2025 года может быть выше 13%, населения - вблизи 1%, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Участники отметили, что по итогам 2025 года рост требований банков к организациям может сложиться выше верхней границы октябрьского прогноза, а к населению – вблизи его нижней границы", - говорится в резюме.
В октябре Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года с 9-12% до 10-13%, а также оставил без изменений прогноз роста кредитования населения - 1-4%.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций
7 октября, 18:28
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала