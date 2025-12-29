https://1prime.ru/20251229/tsb-866041223.html
ЦБ допустил рост кредитования организаций по итогам 2025 года
2025-12-29T16:14+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Рост кредитования организаций в России по итогам 2025 года может быть выше 13%, населения - вблизи 1%, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники отметили, что по итогам 2025 года рост требований банков к организациям может сложиться выше верхней границы октябрьского прогноза, а к населению – вблизи его нижней границы", - говорится в резюме. В октябре Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года с 9-12% до 10-13%, а также оставил без изменений прогноз роста кредитования населения - 1-4%.
