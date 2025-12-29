Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал о росте потребительского спроса в России во втором полугодии - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251229/tsb-866041764.html
ЦБ рассказал о росте потребительского спроса в России во втором полугодии
ЦБ рассказал о росте потребительского спроса в России во втором полугодии - 29.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о росте потребительского спроса в России во втором полугодии
Потребительский спрос в России во втором полугодии 2025 года рос более высокими темпами по сравнению с первым полугодием, говорится в резюме обсуждения ключевой | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:25+0300
2025-12-29T16:25+0300
экономика
финансы
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Потребительский спрос в России во втором полугодии 2025 года рос более высокими темпами по сравнению с первым полугодием, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Потребительский спрос в целом рос более высокими темпами во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2025 года. Частично ускорение связано с увеличением покупок автомобилей перед повышением утилизационного сбора", - говорится в резюме. По данным ЦБ, с исключением этого фактора рост потребительского спроса не ускорился, но оставался высоким. Его поддерживало существенное увеличение доходов населения. "Кроме того, ускорение в четвертом квартале 2025 года могло отражать стремление населения совершить крупные покупки до повышения НДС. Поэтому в начале 2026 года можно ожидать некоторого охлаждения потребительской активности", - пишет ЦБ.
https://1prime.ru/20251229/tsb-866040896.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, рф
Экономика, Финансы, Бизнес, РФ
16:25 29.12.2025
 
ЦБ рассказал о росте потребительского спроса в России во втором полугодии

ЦБ: потребительский спрос во втором полугодии 2025 года рос более высокими темпами

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Потребительский спрос в России во втором полугодии 2025 года рос более высокими темпами по сравнению с первым полугодием, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"Потребительский спрос в целом рос более высокими темпами во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2025 года. Частично ускорение связано с увеличением покупок автомобилей перед повышением утилизационного сбора", - говорится в резюме.
По данным ЦБ, с исключением этого фактора рост потребительского спроса не ускорился, но оставался высоким. Его поддерживало существенное увеличение доходов населения.
"Кроме того, ускорение в четвертом квартале 2025 года могло отражать стремление населения совершить крупные покупки до повышения НДС. Поэтому в начале 2026 года можно ожидать некоторого охлаждения потребительской активности", - пишет ЦБ.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Эффект от укрепления рубля на цены частично реализовался, заявили в ЦБ
16:07
 
ЭкономикаФинансыБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала