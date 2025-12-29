https://1prime.ru/20251229/tsb-866041764.html
ЦБ рассказал о росте потребительского спроса в России во втором полугодии
2025-12-29T16:25+0300
экономика
финансы
бизнес
рф
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Потребительский спрос в России во втором полугодии 2025 года рос более высокими темпами по сравнению с первым полугодием, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Потребительский спрос в целом рос более высокими темпами во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2025 года. Частично ускорение связано с увеличением покупок автомобилей перед повышением утилизационного сбора", - говорится в резюме. По данным ЦБ, с исключением этого фактора рост потребительского спроса не ускорился, но оставался высоким. Его поддерживало существенное увеличение доходов населения. "Кроме того, ускорение в четвертом квартале 2025 года могло отражать стремление населения совершить крупные покупки до повышения НДС. Поэтому в начале 2026 года можно ожидать некоторого охлаждения потребительской активности", - пишет ЦБ.
рф
Новости
ru-RU
