https://1prime.ru/20251229/tsentrobank-866040738.html
В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году
В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году - 29.12.2025, ПРАЙМ
В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году
Влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году может быть больше, чем оценивалось ранее, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:04+0300
2025-12-29T16:04+0300
2025-12-29T16:04+0300
экономика
финансы
россия
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году может быть больше, чем оценивалось ранее, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Участники отметили, что в следующем году влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше, чем оценивалось ранее", - сообщает регулятор. Поясняется, что это связано с уточнением параметров индексаций – дополнительной индексацией цен на услуги ЖКХ в январе, корректировкой отдельных параметров увеличения акцизов, других сборов, регулируемых тарифов и цен. "Окончательное влияние этих факторов на цены будет зависеть от реакции инфляционных ожиданий и возможности компаний переложить возросшие издержки на конечного потребителя", - следует из материала. ЦБ РФ сообщает, что масштаб такого переноса может быть выше в случае устойчивого роста инфляционных ожиданий и сохранения перегрева спроса. По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась в годовом выражении до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Президент России Владимир Путин в середине декабря говорил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут меньше 6%, может даже 5,6%.
https://1prime.ru/20250912/tsb-862187929.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a43fb10000f0264b491453230417111d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году
ЦБ: влияние проинфляционных факторов в 2026 году может быть больше, чем оценивалось ранее
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ.
Влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году может быть больше, чем оценивалось ранее, говорится
в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"Участники отметили, что в следующем году влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше, чем оценивалось ранее", - сообщает регулятор.
Поясняется, что это связано с уточнением параметров индексаций – дополнительной индексацией цен на услуги ЖКХ в январе, корректировкой отдельных параметров увеличения акцизов, других сборов, регулируемых тарифов и цен.
"Окончательное влияние этих факторов на цены будет зависеть от реакции инфляционных ожиданий и возможности компаний переложить возросшие издержки на конечного потребителя", - следует из материала.
ЦБ РФ
сообщает, что масштаб такого переноса может быть выше в случае устойчивого роста инфляционных ожиданий и сохранения перегрева спроса.
По данным Росстата
, инфляция в России в ноябре замедлилась в годовом выражении до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Президент России Владимир Путин
в середине декабря говорил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут меньше 6%, может даже 5,6%.
Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, заявил ЦБ