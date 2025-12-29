https://1prime.ru/20251229/tsentrobank-866040738.html

В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году может быть больше, чем оценивалось ранее, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Участники отметили, что в следующем году влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше, чем оценивалось ранее", - сообщает регулятор. Поясняется, что это связано с уточнением параметров индексаций – дополнительной индексацией цен на услуги ЖКХ в январе, корректировкой отдельных параметров увеличения акцизов, других сборов, регулируемых тарифов и цен. "Окончательное влияние этих факторов на цены будет зависеть от реакции инфляционных ожиданий и возможности компаний переложить возросшие издержки на конечного потребителя", - следует из материала. ЦБ РФ сообщает, что масштаб такого переноса может быть выше в случае устойчивого роста инфляционных ожиданий и сохранения перегрева спроса. По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась в годовом выражении до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Президент России Владимир Путин в середине декабря говорил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут меньше 6%, может даже 5,6%.

