В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году
В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году
В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году - 29.12.2025, ПРАЙМ
В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году
Влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году может быть больше, чем оценивалось ранее, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:04+0300
2025-12-29T16:04+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году может быть больше, чем оценивалось ранее, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Участники отметили, что в следующем году влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше, чем оценивалось ранее", - сообщает регулятор. Поясняется, что это связано с уточнением параметров индексаций – дополнительной индексацией цен на услуги ЖКХ в январе, корректировкой отдельных параметров увеличения акцизов, других сборов, регулируемых тарифов и цен. "Окончательное влияние этих факторов на цены будет зависеть от реакции инфляционных ожиданий и возможности компаний переложить возросшие издержки на конечного потребителя", - следует из материала. ЦБ РФ сообщает, что масштаб такого переноса может быть выше в случае устойчивого роста инфляционных ожиданий и сохранения перегрева спроса. По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась в годовом выражении до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Президент России Владимир Путин в середине декабря говорил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут меньше 6%, может даже 5,6%.
финансы, россия, рф, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
16:04 29.12.2025
 
В ЦБ оценили влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году

ЦБ: влияние проинфляционных факторов в 2026 году может быть больше, чем оценивалось ранее

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году может быть больше, чем оценивалось ранее, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"Участники отметили, что в следующем году влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше, чем оценивалось ранее", - сообщает регулятор.
Поясняется, что это связано с уточнением параметров индексаций – дополнительной индексацией цен на услуги ЖКХ в январе, корректировкой отдельных параметров увеличения акцизов, других сборов, регулируемых тарифов и цен.
"Окончательное влияние этих факторов на цены будет зависеть от реакции инфляционных ожиданий и возможности компаний переложить возросшие издержки на конечного потребителя", - следует из материала.
ЦБ РФ сообщает, что масштаб такого переноса может быть выше в случае устойчивого роста инфляционных ожиданий и сохранения перегрева спроса.
По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась в годовом выражении до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Президент России Владимир Путин в середине декабря говорил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут меньше 6%, может даже 5,6%.
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФБанк России
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
