ЦБ расширит список цифровых активов для неквалифицированных инвесторов

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Неквалифицированные инвесторы с 1 января смогут свободно приобретать наиболее популярные цифровые финансовые активы (ЦФА), выплаты по которым не зависят от любых переменных индикаторов, но при условии их высокого кредитного качества, говорится в сообщении Банк России. Цифровые финансовые активы – это класс финансовых инструментов, выпуск, учет и обращение которых осуществляется путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра. "Неквалифицированные инвесторы смогут свободно приобретать наиболее популярные ЦФА, выплаты по которым не зависят от любых переменных индикаторов, но при условии их высокого кредитного качества. К таким ЦФА относятся и долговые активы", - сказано в сообщении. Так, для неквалифицированных инвесторов будут предусмотрены ЦФА на сумму до 600 тысяч рублей, доходность по которым привязана к изменению широко понятных параметров: уровня инфляции, ключевой ставки самого Центробанка, котировок драгоценных металлов или акций. При этом такие инструменты обязаны обладать высоким кредитным качеством, а некоторые из них должны также гарантировать защиту инвестированного капитала, обеспечивая возврат первоначальной суммы вложений. "При этом меняется порядок расчета годового лимита: если в течение года цифровые права были погашены или владелец их продал, он вправе купить еще ЦФА на вырученную сумму. Допустимые уровни рейтинга ЦФА или их эмитента будут установлены решением Совета директоров Банка России", - добавляет регулятор. Что же касается ЦФА с повышенными рисками, они разрешаются к покупке розничным инвесторам только со статусом "квалифицированный", а юридические лица смогут приобретать цифровые права почти без ограничений. Исключением станут ЦФА с привязкой к ценным бумагам, которые предназначены только для "квалов", заключает ЦБ.

