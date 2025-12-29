https://1prime.ru/20251229/turtsiya-866056257.html

В Турции уменьшился урожай фруктов по итогам 2025 года

В Турции уменьшился урожай фруктов по итогам 2025 года - 29.12.2025, ПРАЙМ

В Турции уменьшился урожай фруктов по итогам 2025 года

Производство фруктов в Турции по итогам 2025 года снизилось за год почти на 31%, сообщило Бюро статистики (TÜİK) со ссылкой на данные, поступившие от... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T22:33+0300

2025-12-29T22:33+0300

2025-12-29T22:33+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

турция

измир

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg

СТАМБУЛ, 29 дек – ПРАЙМ. Производство фруктов в Турции по итогам 2025 года снизилось за год почти на 31%, сообщило Бюро статистики (TÜİK) со ссылкой на данные, поступившие от министерства сельского и лесного хозяйства. В мае бюро прогнозировало, что урожай плодовых в Турции в 2025 году из-за апрельских заморозков будет почти на 25% меньше, чем годом ранее. Согласно статистике, за 2025 год урожай зерновых снизился на 12,3%, до 34,2 миллиона тонн, в частности, ячменя и овса произведено меньше примерно на 26%, зафиксировано снижение урожая пшеницы, ржи, увеличение коснулось лишь урожая кукурузы – почти на 5%. Урожай овощей в совокупности снизился за год на 0,9%, до 33,3 миллиона тонн. Урожай картофеля уменьшился более чем на 7%, до 6,4 миллиона тонн, помидоров – почти на 8%, огурцов – на 2%. "Производство плодовых, а также растений, используемых для напитков и специй, снизилось на 30,9%, до 19,6 миллиона тонн. Вишни собрано меньше на 70,6%, яблок - на 48,3%, персиков – на 46,3%... лимонов - на 34,4%", - сообщило ведомство. Пострадал и урожай орехов – фисташек собрано на 62% меньше, чем годом ранее, фундука и грецких орехов – на 38%. Апрельские заморозки в Турции создадут проблемы с экспортом и приведут к росту продовольственной инфляции, предупреждал ранее глава ассоциации аграриев Турции Хюсейин Демирташ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что из-за заморозков возникнут проблемы с урожаем фруктов, но угрозы стратегическому снабжению внутреннего рынка нет. Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию в апреле впервые с 2014 года, в ряде провинций заморозки стали рекордными за последние 30 лет. В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура падала до -7 градусов. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья. В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок.

https://1prime.ru/20251204/frukty-865206116.html

турция

измир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, турция, измир