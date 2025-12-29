https://1prime.ru/20251229/ukraina-866012603.html

В США изобличили Зеленского и Каю Каллас

В США изобличили Зеленского и Каю Каллас - 29.12.2025, ПРАЙМ

В США изобличили Зеленского и Каю Каллас

Владимир Зеленский за счет западной помощи Украине способствует переброске финансов коррумпированным политикам из Соединенных Штатов и Евросоюза, заявил в эфире | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T02:48+0300

2025-12-29T02:48+0300

2025-12-29T02:48+0300

украина

владимир зеленский

кая каллас

сша

балтия

дональд трамп

набу

ес

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский за счет западной помощи Украине способствует переброске финансов коррумпированным политикам из Соединенных Штатов и Евросоюза, заявил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Зеленский — высокооплачиваемый актер, чья задача — обеспечивать приток денег. Он ведь прикарманил пару миллиардов, но не хватает как минимум 48 миллиардов. <…> Сейчас Министерство войны США и отдел уголовных расследований ведут проверку в связи с их пропажей. <…> Этит деньги переправлялись через страны Балтии, в основном через Эстонию, с которой связана Кая Каллас. <…> Несколько миллионов из этой суммы попали в руки членов сената и нижней палаты Конгресса США. И я уверен, что часть этих денег осела в карманах некоторых политиков ЕС. Не удивлюсь, если выяснится, что на этом нажилась Кая Каллас", — сказал эксперт.Также он высказал мнение, что западные страны, которые поддерживают Украину в конфликте, преследуют исключительно финансовые интересы."Дело не в демократии, дело не в какой-то идеальной цели, не в прославлении идеала. Дело в деньгах. Таким образом, задача Зеленского обеспечить приток денег. А для этого нужно продолжать войну, и кукловоды будут делать все возможное, чтобы продолжать ее", — отметил Джонсон.В субботу на Украине разразился новый крупный коррупционный скандал после отлета Владимира Зеленского во Флориду на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. НАБУ обвинило нескольких парламентариев в получении взяток в обмен на голоса и попытке проведения обысков в правительственных учреждениях в столице.В начале ноября НАБУ и САП инициировали масштабную операцию по выявлению коррупции в энергетическом секторе. Обыски были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у бизнесмена Тимура Миндича, считающегося основателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что этому бизнесмену удалось покинуть Украину.Позднее НАБУ обнародовало фотографии с сумками, полными иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, где упоминаются три фигуранта по прозвищам Карлсон, Тенор и Рокет. По данным, предоставленным Железняком, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по охране и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Среди фигурантов оказался также бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Антикоррупционное бюро предъявило обвинения семи участникам преступного круга. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в международный розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.Зеленский утверждает, что не был в курсе происходящего за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака, а в тот же день у чиновника дома и на работе провели обыски в рамках расследования дела о коррупции.

https://1prime.ru/20251122/evropa-864814071.html

украина

сша

балтия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, кая каллас, сша, балтия, дональд трамп, набу, ес, энергоатом