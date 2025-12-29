Жители Киевской области могут остаться без света, заявил депутат Рады
Девушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве
Девушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Жители Бровар и Вышгорода в Киевской области на Украине могут на неделю остаться без электричества из-за проблем с энергоснабжением, заявил в понедельник депутат Рады Сергей Нагорняк.
"Самая сложная ситуация остается в городе Бровары, город Вышгород ... В течение недели удастся стабилизировать... ситуацию", - сказал депутат в эфире украинского телеканала "Киев 24".
Он также добавил, что на полное восстановление работоспособности энергетической инфраструктуры в регионе потребуется "несколько недель, возможно даже месяцы".
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.