https://1prime.ru/20251229/ukraina-866033148.html

Жители Киевской области могут остаться без света, заявил депутат Рады

Жители Киевской области могут остаться без света, заявил депутат Рады - 29.12.2025, ПРАЙМ

Жители Киевской области могут остаться без света, заявил депутат Рады

Жители Бровар и Вышгорода в Киевской области на Украине могут на неделю остаться без электричества из-за проблем с энергоснабжением, заявил в понедельник... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T12:47+0300

2025-12-29T12:47+0300

2025-12-29T12:47+0300

украина

киевская область

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866032989_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_0b3957190863c77570376a7a42a8c982.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Жители Бровар и Вышгорода в Киевской области на Украине могут на неделю остаться без электричества из-за проблем с энергоснабжением, заявил в понедельник депутат Рады Сергей Нагорняк. "Самая сложная ситуация остается в городе Бровары, город Вышгород ... В течение недели удастся стабилизировать... ситуацию", - сказал депутат в эфире украинского телеканала "Киев 24". Он также добавил, что на полное восстановление работоспособности энергетической инфраструктуры в регионе потребуется "несколько недель, возможно даже месяцы". Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

https://1prime.ru/20251027/ukraina-863966932.html

украина

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киевская область, рада