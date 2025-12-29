https://1prime.ru/20251229/ukraina-866040443.html
Восстановление энергосистемы Украины займет два месяца, заявил Минэнерго
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Восстановление энергосистемы Украины по оценке на данный момент может занять два месяца, сообщил в понедельник и.о. министра энергетики страны Артем Некрасов. "На восстановление энергосистемы уйдет два месяца", - приводит слова Некрасова украинская версия журнала Forbes. Он отметил, что такие прогнозы – исходя из ситуации на данный момент. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
