Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восстановление энергосистемы Украины займет два месяца, заявил Минэнерго - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/ukraina-866040443.html
Восстановление энергосистемы Украины займет два месяца, заявил Минэнерго
Восстановление энергосистемы Украины займет два месяца, заявил Минэнерго - 29.12.2025, ПРАЙМ
Восстановление энергосистемы Украины займет два месяца, заявил Минэнерго
Восстановление энергосистемы Украины по оценке на данный момент может занять два месяца, сообщил в понедельник и.о. министра энергетики страны Артем Некрасов. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T15:54+0300
2025-12-29T15:54+0300
украина
forbes
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865567896_0:0:3263:1836_1920x0_80_0_0_b702389ab9e7566f6d489cb1f0438273.jpg
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Восстановление энергосистемы Украины по оценке на данный момент может занять два месяца, сообщил в понедельник и.о. министра энергетики страны Артем Некрасов. "На восстановление энергосистемы уйдет два месяца", - приводит слова Некрасова украинская версия журнала Forbes. Он отметил, что такие прогнозы – исходя из ситуации на данный момент. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
https://1prime.ru/20251215/smi-865568064.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865567896_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_cf591ad6fea21b36c77ba144042b50d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, forbes
УКРАИНА, Forbes
15:54 29.12.2025
 
Восстановление энергосистемы Украины займет два месяца, заявил Минэнерго

И.о. главы Минэнерго Некрасов: восстановление энергосистемы Украины займет два месяца

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб ремонтируют линию электропередачи
Сотрудники коммунальных служб ремонтируют линию электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Сотрудники коммунальных служб ремонтируют линию электропередачи. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Восстановление энергосистемы Украины по оценке на данный момент может занять два месяца, сообщил в понедельник и.о. министра энергетики страны Артем Некрасов.
"На восстановление энергосистемы уйдет два месяца", - приводит слова Некрасова украинская версия журнала Forbes.
Он отметил, что такие прогнозы – исходя из ситуации на данный момент.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Последствия удара по электростанции ДТЭК. Декабрь 2025 - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
WP: энергосистема Украины находится на грани коллапса
15 декабря, 14:56
 
УКРАИНАForbes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала