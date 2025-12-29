https://1prime.ru/20251229/ushakov-866051823.html
Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина, заявил Ушаков
2025-12-29T19:32+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент США был шокирован этим сообщением (об атаке на резиденцию Путина - ред.), в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия (со стороны Украины - ред.)", - сказал он журналистам.
