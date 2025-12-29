Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина, заявил Ушаков - 29.12.2025, ПРАЙМ
Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина, заявил Ушаков
Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, сообщил помощник президента РФ | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T19:32+0300
2025-12-29T19:32+0300
политика
россия
сша
рф
украина
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент США был шокирован этим сообщением (об атаке на резиденцию Путина - ред.), в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия (со стороны Украины - ред.)", - сказал он журналистам.
россия, сша, рф, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, США, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
19:32 29.12.2025
 
Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президент США был шокирован этим сообщением (об атаке на резиденцию Путина - ред.), в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия (со стороны Украины - ред.)", - сказал он журналистам.
Александр Грушко - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Грушко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
18:51
 
ПолитикаРОССИЯСШАРФУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
