Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина, заявил Ушаков

2025-12-29T19:32+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен попыткой атаки на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент США был шокирован этим сообщением (об атаке на резиденцию Путина - ред.), в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия (со стороны Украины - ред.)", - сказал он журналистам.

