В Венесуэле обвинили США в попытке агрессией вернуть позиции в регионе
В Венесуэле обвинили США в попытке агрессией вернуть позиции в регионе
2025-12-29
2025-12-29T08:12+0300
мировая экономика
экономика
россия
сша
латинская америка
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
chevron
КАРАКАС, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство США во главе с Дональдом Трампом прибегает к агрессии в попытке вернуть утраченные позиции в Латинской Америке на фоне усиления влияния в регионе таких стран, как Китай и Россия, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Хильберто Хименес. "По сути, произошло крайне значительное продвижение этих двух стран - Китая и России - в латиноамериканском и карибском регионе, и теперь, в результате ошибочного подхода Госдепартамента США, они вновь обращают свой взор на Латинскую Америку, но уже с канонерками, то есть с агрессией", - сказал Хименес, возглавляющий партию "Народное избирательное движение". По словам парламентария, Вашингтон действует с позиции силы, стремясь навязать свою волю силой оружия, через военные маневры, которые, по его мнению, напоминают войну в Персидском заливе 1990-х годов. С августа США развернули в Карибском море эсминцы, атомную подводную лодку, авианосец USS Gerald R. Ford и более 4 тысяч военнослужащих. За это время военные нанесли около 30 ударов по предполагаемым катерам наркоторговцев и захватили два подсанкционных нефтяных танкера с венесуэльской нефтью. "Они (США -ред.) покинули Латинскую Америку, и туда пришли русские и китайцы с иным видением международных соглашений. Подход этих двух стран к Латинской Америке заключается в содействии развитию - в отношениях, основанных не только на уважении суверенитета, но и на соблюдении международного права", - указал Хименес. Комментируя прямые угрозы США в адрес правительства Николаса Мадуро, депутат напомнил, что оба президентских срока Трампа - первый в 2017–2021 годах и второй, начавшийся в январе 2025 года, - были отмечены агрессивной политикой в отношении Венесуэлы. "Это не новость, что президент Трамп говорит о военном пути как о возможном варианте. Вспомним его первый срок, когда он заявлял, что все карты лежат на столе. То есть угроза военного, вооружённого противостояния с Венесуэлой существует ещё со времён его первой администрации", - сказал собеседник агентства. Одной из причин этих действий, по словам Хименеса, является ситуация в энергетике США. Так, он отметил истощение там нефтяных резервов и сильную зависимость от внешних поставок, поскольку национальное производство составляет 13 миллионов баррелей в сутки, а потребление - 20. "Мы знаем, что ранее они закупали нефть на российском рынке, но после конфликта на Украине Россия перестала быть поставщиком, и, без сомнения, теперь их внимание сосредоточено на Венесуэле", - заявил депутат. Хименес в этой связи указал на противоречие в политике администрации Трампа, связанное с тем, что американская нефтяная компания Chevron имеет лицензию и продолжает активную деятельность в Венесуэле. "Реальность такова, что Chevron продолжает вывозить из Венесуэлы почти 200 тысяч баррелей нефти в сутки. Несмотря на грабёж, на всё, что мы видим, несмотря на санкции и блокаду, Chevron обладает специальной лицензией на добычу и вывоз этих 200 тысяч баррелей в день. А их могло бы быть и больше", - заключил он.
сша
латинская америка
венесуэла
мировая экономика, россия, сша, латинская америка, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, chevron
Мировая экономика, Экономика, РОССИЯ, США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Chevron
07:54 29.12.2025 (обновлено: 08:12 29.12.2025)
 
В Венесуэле обвинили США в попытке агрессией вернуть позиции в регионе

Депутат Хименес: США пытаются агрессией вернуть утраченные позиции в Латинской Америке

Города мира. Каракас
Города мира. Каракас - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Города мира. Каракас. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
КАРАКАС, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство США во главе с Дональдом Трампом прибегает к агрессии в попытке вернуть утраченные позиции в Латинской Америке на фоне усиления влияния в регионе таких стран, как Китай и Россия, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Хильберто Хименес.
"По сути, произошло крайне значительное продвижение этих двух стран - Китая и России - в латиноамериканском и карибском регионе, и теперь, в результате ошибочного подхода Госдепартамента США, они вновь обращают свой взор на Латинскую Америку, но уже с канонерками, то есть с агрессией", - сказал Хименес, возглавляющий партию "Народное избирательное движение".
По словам парламентария, Вашингтон действует с позиции силы, стремясь навязать свою волю силой оружия, через военные маневры, которые, по его мнению, напоминают войну в Персидском заливе 1990-х годов.
С августа США развернули в Карибском море эсминцы, атомную подводную лодку, авианосец USS Gerald R. Ford и более 4 тысяч военнослужащих. За это время военные нанесли около 30 ударов по предполагаемым катерам наркоторговцев и захватили два подсанкционных нефтяных танкера с венесуэльской нефтью.
"Они (США -ред.) покинули Латинскую Америку, и туда пришли русские и китайцы с иным видением международных соглашений. Подход этих двух стран к Латинской Америке заключается в содействии развитию - в отношениях, основанных не только на уважении суверенитета, но и на соблюдении международного права", - указал Хименес.
Комментируя прямые угрозы США в адрес правительства Николаса Мадуро, депутат напомнил, что оба президентских срока Трампа - первый в 2017–2021 годах и второй, начавшийся в январе 2025 года, - были отмечены агрессивной политикой в отношении Венесуэлы.
"Это не новость, что президент Трамп говорит о военном пути как о возможном варианте. Вспомним его первый срок, когда он заявлял, что все карты лежат на столе. То есть угроза военного, вооружённого противостояния с Венесуэлой существует ещё со времён его первой администрации", - сказал собеседник агентства.
Одной из причин этих действий, по словам Хименеса, является ситуация в энергетике США. Так, он отметил истощение там нефтяных резервов и сильную зависимость от внешних поставок, поскольку национальное производство составляет 13 миллионов баррелей в сутки, а потребление - 20.
"Мы знаем, что ранее они закупали нефть на российском рынке, но после конфликта на Украине Россия перестала быть поставщиком, и, без сомнения, теперь их внимание сосредоточено на Венесуэле", - заявил депутат.
Хименес в этой связи указал на противоречие в политике администрации Трампа, связанное с тем, что американская нефтяная компания Chevron имеет лицензию и продолжает активную деятельность в Венесуэле.
"Реальность такова, что Chevron продолжает вывозить из Венесуэлы почти 200 тысяч баррелей нефти в сутки. Несмотря на грабёж, на всё, что мы видим, несмотря на санкции и блокаду, Chevron обладает специальной лицензией на добычу и вывоз этих 200 тысяч баррелей в день. А их могло бы быть и больше", - заключил он.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАВЕНЕСУЭЛАДональд ТрампНиколас МадуроChevron
 
 
