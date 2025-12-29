https://1prime.ru/20251229/venesuela-866017903.html
В Венесуэле обвинили США в попытке агрессией вернуть позиции в регионе
В Венесуэле обвинили США в попытке агрессией вернуть позиции в регионе - 29.12.2025
В Венесуэле обвинили США в попытке агрессией вернуть позиции в регионе
Правительство США во главе с Дональдом Трампом прибегает к агрессии в попытке вернуть утраченные позиции в Латинской Америке на фоне усиления влияния в регионе... | 29.12.2025, ПРАЙМ
КАРАКАС, 29 дек - ПРАЙМ. Правительство США во главе с Дональдом Трампом прибегает к агрессии в попытке вернуть утраченные позиции в Латинской Америке на фоне усиления влияния в регионе таких стран, как Китай и Россия, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Хильберто Хименес. "По сути, произошло крайне значительное продвижение этих двух стран - Китая и России - в латиноамериканском и карибском регионе, и теперь, в результате ошибочного подхода Госдепартамента США, они вновь обращают свой взор на Латинскую Америку, но уже с канонерками, то есть с агрессией", - сказал Хименес, возглавляющий партию "Народное избирательное движение". По словам парламентария, Вашингтон действует с позиции силы, стремясь навязать свою волю силой оружия, через военные маневры, которые, по его мнению, напоминают войну в Персидском заливе 1990-х годов. С августа США развернули в Карибском море эсминцы, атомную подводную лодку, авианосец USS Gerald R. Ford и более 4 тысяч военнослужащих. За это время военные нанесли около 30 ударов по предполагаемым катерам наркоторговцев и захватили два подсанкционных нефтяных танкера с венесуэльской нефтью. "Они (США -ред.) покинули Латинскую Америку, и туда пришли русские и китайцы с иным видением международных соглашений. Подход этих двух стран к Латинской Америке заключается в содействии развитию - в отношениях, основанных не только на уважении суверенитета, но и на соблюдении международного права", - указал Хименес. Комментируя прямые угрозы США в адрес правительства Николаса Мадуро, депутат напомнил, что оба президентских срока Трампа - первый в 2017–2021 годах и второй, начавшийся в январе 2025 года, - были отмечены агрессивной политикой в отношении Венесуэлы. "Это не новость, что президент Трамп говорит о военном пути как о возможном варианте. Вспомним его первый срок, когда он заявлял, что все карты лежат на столе. То есть угроза военного, вооружённого противостояния с Венесуэлой существует ещё со времён его первой администрации", - сказал собеседник агентства. Одной из причин этих действий, по словам Хименеса, является ситуация в энергетике США. Так, он отметил истощение там нефтяных резервов и сильную зависимость от внешних поставок, поскольку национальное производство составляет 13 миллионов баррелей в сутки, а потребление - 20. "Мы знаем, что ранее они закупали нефть на российском рынке, но после конфликта на Украине Россия перестала быть поставщиком, и, без сомнения, теперь их внимание сосредоточено на Венесуэле", - заявил депутат. Хименес в этой связи указал на противоречие в политике администрации Трампа, связанное с тем, что американская нефтяная компания Chevron имеет лицензию и продолжает активную деятельность в Венесуэле. "Реальность такова, что Chevron продолжает вывозить из Венесуэлы почти 200 тысяч баррелей нефти в сутки. Несмотря на грабёж, на всё, что мы видим, несмотря на санкции и блокаду, Chevron обладает специальной лицензией на добычу и вывоз этих 200 тысяч баррелей в день. А их могло бы быть и больше", - заключил он.
