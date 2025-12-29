Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВККС назвала кандидата на пост первого зампреда Верховного суда - 29.12.2025
ВККС назвала кандидата на пост первого зампреда Верховного суда
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Владимира Давыдова кандидатом на должность первого заместителя председателя, передает корреспондент РИА Новости. "Рекомендовать Давыдова Владимира Александровича кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации", - огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин. Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года.
12:14 29.12.2025
 
ВККС назвала кандидата на пост первого зампреда Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Давыдова на пост первого зампреда ВС

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Владимира Давыдова кандидатом на должность первого заместителя председателя, передает корреспондент РИА Новости.
"Рекомендовать Давыдова Владимира Александровича кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации", - огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года.
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда
29 июля, 09:55
