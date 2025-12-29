https://1prime.ru/20251229/vorobev-866036912.html

Путин и Воробьев обсудили развитие в области робототехники в Подмосковье

Путин и Воробьев обсудили развитие в области робототехники в Подмосковье - 29.12.2025, ПРАЙМ

Путин и Воробьев обсудили развитие в области робототехники в Подмосковье

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье. | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T14:28+0300

2025-12-29T14:28+0300

2025-12-29T14:28+0300

россия

московская область

андрей воробьев

владимир путин

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866036758_0:22:3027:1725_1920x0_80_0_0_de641e1d7d36763a5f11b000efc1a784.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье. Президент в понедельник встретился с Воробьёвым в Кремле. Глава Подмосковья в том числе проинформировал президента о внедрении искусственного интеллекта и роботизации в региональную индустрию и логистику. В области продолжают строить индустриальные парки, отметил Воробьев, - и при всех существующих вызовах они заполняются, резиденты готовы вкладывать деньги. "Это авиастроение, это насосы, это платы "Росатома", это станки с ЧПУ. Считаем, что эту работу мы должны дальше продолжать, чтобы создавать рабочие места", - подчеркнул глава региона. "Робототехника, да?" - уточнил Путин. Воробьёв подтвердил это, отметив, что в Московской области есть очень большие логистические комплексы. "Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей", - добавил глава региона.

https://1prime.ru/20250703/putin-859152308.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, московская область, андрей воробьев, владимир путин, росатом