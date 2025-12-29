Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Воробьев обсудили развитие в области робототехники в Подмосковье - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/vorobev-866036912.html
Путин и Воробьев обсудили развитие в области робототехники в Подмосковье
Путин и Воробьев обсудили развитие в области робототехники в Подмосковье - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин и Воробьев обсудили развитие в области робототехники в Подмосковье
Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T14:28+0300
2025-12-29T14:28+0300
россия
московская область
андрей воробьев
владимир путин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866036758_0:22:3027:1725_1920x0_80_0_0_de641e1d7d36763a5f11b000efc1a784.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье. Президент в понедельник встретился с Воробьёвым в Кремле. Глава Подмосковья в том числе проинформировал президента о внедрении искусственного интеллекта и роботизации в региональную индустрию и логистику. В области продолжают строить индустриальные парки, отметил Воробьев, - и при всех существующих вызовах они заполняются, резиденты готовы вкладывать деньги. "Это авиастроение, это насосы, это платы "Росатома", это станки с ЧПУ. Считаем, что эту работу мы должны дальше продолжать, чтобы создавать рабочие места", - подчеркнул глава региона. "Робототехника, да?" - уточнил Путин. Воробьёв подтвердил это, отметив, что в Московской области есть очень большие логистические комплексы. "Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей", - добавил глава региона.
https://1prime.ru/20250703/putin-859152308.html
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866036758_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9beb9e2542aa550fff3eb9372a71cdb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, московская область, андрей воробьев, владимир путин, росатом
РОССИЯ, Московская область, Андрей Воробьев, Владимир Путин, Росатом
14:28 29.12.2025
 
Путин и Воробьев обсудили развитие в области робототехники в Подмосковье

Путин и Воробьев обсудили на встрече развитие робототехники в Подмосковье

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье.
Президент в понедельник встретился с Воробьёвым в Кремле. Глава Подмосковья в том числе проинформировал президента о внедрении искусственного интеллекта и роботизации в региональную индустрию и логистику.
В области продолжают строить индустриальные парки, отметил Воробьев, - и при всех существующих вызовах они заполняются, резиденты готовы вкладывать деньги.
"Это авиастроение, это насосы, это платы "Росатома", это станки с ЧПУ. Считаем, что эту работу мы должны дальше продолжать, чтобы создавать рабочие места", - подчеркнул глава региона.
"Робототехника, да?" - уточнил Путин.
Воробьёв подтвердил это, отметив, что в Московской области есть очень большие логистические комплексы.
"Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей", - добавил глава региона.
Президент Владимир Путин принял участие в работе форума АСИ Сильные идеи для нового времени - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Путин призвал повышать уровень внедрения робототехники в промышленность
3 июля, 16:40
 
РОССИЯМосковская областьАндрей ВоробьевВладимир ПутинРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала