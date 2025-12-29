Путин и Воробьев обсудили развитие в области робототехники в Подмосковье

https://1prime.ru/20251229/vorobev-866036912.html
2025-12-29T14:28+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье. Президент в понедельник встретился с Воробьёвым в Кремле. Глава Подмосковья в том числе проинформировал президента о внедрении искусственного интеллекта и роботизации в региональную индустрию и логистику. В области продолжают строить индустриальные парки, отметил Воробьев, - и при всех существующих вызовах они заполняются, резиденты готовы вкладывать деньги. "Это авиастроение, это насосы, это платы "Росатома", это станки с ЧПУ. Считаем, что эту работу мы должны дальше продолжать, чтобы создавать рабочие места", - подчеркнул глава региона. "Робототехника, да?" - уточнил Путин. Воробьёв подтвердил это, отметив, что в Московской области есть очень большие логистические комплексы. "Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей", - добавил глава региона.
