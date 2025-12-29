Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Воробьев рассказал о введении ИИ для сбора данных в ведомствах
Воробьев рассказал о введении ИИ для сбора данных в ведомствах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил распространить эксперимент по внедрению искусственного... | 29.12.2025, ПРАЙМ
технологии
россия
рф
московская область
андрей воробьев
владимир путин
госсовет
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных на 44 ведомства. Воробьев напомнил, что он возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Экономика данных" и отметил, что ранее глава государства в докладе на Госсовете разрешил провести эксперимент по внедрению искусственного интеллекта, в частности, сокращению отчетности. По словам губернатора, ведомство совместно с правительством РФ провело такой эксперимент, и он увенчался успехом - отчетность документов снизилась в два раза. "И я бы хотел сегодня обратиться к вам с просьбой, чтобы этот эксперимент - мы вместе с правительством, мы работаем с комиссией, с председателем правительства, - мы распространили на все 44 ведомства. Это значит, что регионы будут меньше отчитываться, федеральные органы власти - получать все то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде", - сказал Воробьев в ходе доклада Путину.
технологии, россия, рф, московская область, андрей воробьев, владимир путин, госсовет
Технологии, РОССИЯ, РФ, Московская область, Андрей Воробьев, Владимир Путин, Госсовет
14:38 29.12.2025
 
Воробьев рассказал о введении ИИ для сбора данных в ведомствах

© РИА Новости . Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных на 44 ведомства.
Воробьев напомнил, что он возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Экономика данных" и отметил, что ранее глава государства в докладе на Госсовете разрешил провести эксперимент по внедрению искусственного интеллекта, в частности, сокращению отчетности. По словам губернатора, ведомство совместно с правительством РФ провело такой эксперимент, и он увенчался успехом - отчетность документов снизилась в два раза.
"И я бы хотел сегодня обратиться к вам с просьбой, чтобы этот эксперимент - мы вместе с правительством, мы работаем с комиссией, с председателем правительства, - мы распространили на все 44 ведомства. Это значит, что регионы будут меньше отчитываться, федеральные органы власти - получать все то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде", - сказал Воробьев в ходе доклада Путину.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах
