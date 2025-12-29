https://1prime.ru/20251229/vorobev-866037806.html
Воробьев рассказал о введении ИИ для сбора данных в ведомствах
технологии
россия
рф
московская область
андрей воробьев
владимир путин
госсовет
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных на 44 ведомства. Воробьев напомнил, что он возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Экономика данных" и отметил, что ранее глава государства в докладе на Госсовете разрешил провести эксперимент по внедрению искусственного интеллекта, в частности, сокращению отчетности. По словам губернатора, ведомство совместно с правительством РФ провело такой эксперимент, и он увенчался успехом - отчетность документов снизилась в два раза. "И я бы хотел сегодня обратиться к вам с просьбой, чтобы этот эксперимент - мы вместе с правительством, мы работаем с комиссией, с председателем правительства, - мы распространили на все 44 ведомства. Это значит, что регионы будут меньше отчитываться, федеральные органы власти - получать все то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде", - сказал Воробьев в ходе доклада Путину.
